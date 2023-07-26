Жесткие бои: ВСУ продолжают успешное наступление

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

ВСУ идет вперед

По ее словам, здесь враг ищет в нашей обороне слабые места, совершает артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения – всеми силами пытается продавить нашу оборону, но безуспешно.

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"Наши защитники на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить врага", — отмечает Анна Маляр.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут. В частности, жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка.

– Враг цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери, – отмечают в министерстве обороны Украины.



На юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, здесь наблюдается "постепенное продвижение".

"В районе Старомайорское продолжаются бои, наши защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник пытается вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее Работино Запорожской области. Но безуспешно", — отмечает Анна Маляр.

Напомним, что, по мнению командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, Бахмут имеет не только символическое, но и логистическое значение – через него проходят важные дороги. Кроме того, вокруг Бахмута расположены господствующие высоты, захватив которые, можно контролировать местность на десятки километров вокруг.

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