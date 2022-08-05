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В Новой Каховке раздался мощный взрыв: подробности (ФОТО)

В Новой Каховке на воздух взлетел очередной российский склад

сегодня, 14:12 comments1227
Автор:

Денис
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Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

В Новой Каховке раздался мощный взрыв: подробности (ФОТО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, в Новой Каховке прогремел мощный взрыв. 

"Прямое попадание в очередной склад "гуманитарки". Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха брюками. Идут постоянные "шмоны" и местные проверки. Ищут панически тех, кто предоставляет информацию, а оно не работает, потому что орков ненавидят почти все", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что пора договариваться: о чем новое заявление Орбана о войне – действительно ли Россия созрела к миру. Виктор Орбан озвучил кремлевский тезис о войне на территории Украины коллективного Запада и России. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что  стоит за манипуляцией Amnesty International о ВСУ – как победить российскую пропаганду. Заявление Amnesty International в очередной раз доказывает, что ряд международных струткру потеряли доверие и важность, потому как давно стали зависимы. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что какие зарплаты поляки готовы платить украинцам: перечень самых высокооплачиваемых профессий. Специалист рассказала, сколько платят в Украине и Польше на одних и тех же работах.

Также "Комментарии" информировали о том, что Россия отказывается от массированного наступления на Северск и Славянск: что произошло. В Институте изучения войны считают, что ВСУ, вероятно, перехватывают стратегическую инициативу у армии РФ. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR0GO0GtTeWtCWzDA95ge8jV191-KR7CJgyB7NEy_G3He3Uny1kxSSFyLhM
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