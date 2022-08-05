В Новой Каховке раздался мощный взрыв: подробности (ФОТО)

Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, в Новой Каховке прогремел мощный взрыв.

"Прямое попадание в очередной склад "гуманитарки". Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха брюками. Идут постоянные "шмоны" и местные проверки. Ищут панически тех, кто предоставляет информацию, а оно не работает, потому что орков ненавидят почти все", — сообщает СтратКом ВСУ.

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