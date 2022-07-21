В Николаеве оккупанты уничтожили большой склад с гуманитаркой: Ким опубликовал видео момента попадания ракеты

Оккупанты продолжают обстреливать Николаев ракетами. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Сообщается, что сегодня ночью (21 июля) захватчики нанесли удар двумя ракетами по Николаеву. Ракеты попали в склад с гумманиарной помощью.

"В 3 ночи российские оккупанты ударили 2 ракетами по одному из наших гуманитарных штабов. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели", — сообщает Ким.

Также глава ОГА опубликовал видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты российских оккупантов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Трясет страшно": родители оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги — перехват разговора (ВИДЕО). СБУ опубликовала очередной перехват оккупанта со своими родственниками. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что после "Рамштайна-4" ход войны изменится: эксперты раскрыли детали встречи с союзниками. Союзники Украины готовы продолжать предоставлять Украине оборонную помощь, выдвигая новые инициативы. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в ЦРУ назвали цифру погибших россиян во время войны в Украине. Последние оценки разведки США свидетельствуют об около 15 000 убитых российских военных и, возможно, втрое больше раненых.

Также "Комментарии" информировали о том, что в США озвучили прогноз – чем закончится наступление россиян на Донетчине. Военные аналитики прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!