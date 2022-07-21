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В Николаеве оккупанты уничтожили большой склад с гуманитаркой: Ким опубликовал видео момента попадания ракеты

Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели

сегодня, 12:58
Автор:

Денис
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Оккупанты продолжают обстреливать Николаев ракетами. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

В Николаеве оккупанты уничтожили большой склад с гуманитаркой: Ким опубликовал видео момента попадания ракеты

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Сообщается, что сегодня ночью (21 июля) захватчики нанесли удар двумя ракетами по Николаеву. Ракеты попали в склад с гумманиарной помощью. 

"В 3 ночи российские оккупанты ударили 2 ракетами по одному из наших гуманитарных штабов. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели", — сообщает Ким. 

Также глава ОГА опубликовал видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты российских оккупантов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Трясет страшно": родители оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги — перехват разговора (ВИДЕО). СБУ опубликовала очередной перехват оккупанта со своими родственниками. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в ЦРУ назвали цифру погибших россиян во время войны в Украине. Последние оценки разведки США свидетельствуют об около 15 000 убитых российских военных и, возможно, втрое больше раненых. 

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Источник: https://www.facebook.com/VitaliiKimODA
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