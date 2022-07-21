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В США озвучили прогноз – чем закончится наступление россиян на Донетчине

Военные аналитики прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Активное наступление российских захватчиков в Донецкой области может окончиться захватом Славянска или Бахмута. Как передает издание "Комментарии", такой прогноз озвучили военные аналитики Института изучения войны (ISW).

В США озвучили прогноз – чем закончится наступление россиян на Донетчине

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Американские специалисты считают, что массовое наступление российских оккупантов на востоке Украины может привести к тому, что России удастся захватить небольшие территории, но в целом кульминация сражения произойдет в битве за Бахмут и Славянск, где у россиян есть большие шансы оккупировать эти города.

При этом в США акцентируют внимание на том, что за прошедшие несколько недель российским оккупантам не удалось серьезно продвинуться ни в направлении Славянска, ни в направлении Бахмута. Войска РФ не добились значительных успехов в направлении Славянска или вдоль Северско-Бахмутского выступления и продолжают снижать свою наступательную мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области.

Как прогнозирует ISW, российские войска столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников, чем ближе они продвинутся к E40 вокруг Славянска и Бахмута.

Это объясняется плотностью населения и застроенностью этих территорий. Поэтому нынешнее российское наступление на Донбассе, вероятнее всего, достигнет кульминации где-то вдоль E40 в ближайшие недели.

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