"Трясет страшно": родители оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги - перехват разговора (ВИДЕО)

Оккупанты хотят ломать себе руки и ноги, чтобы их отправили с войны в Украине на лечение в госпиталь. Об этом свидетельствует перехват разговора, который опубликовала Служба безопасности Украины. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

"Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то на лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже", – жалуется оккупант, дислоцирующийся на Харьковщине.

Отец обрадовался перспективе возвращения сына, но когда тот впоследствии перезвонил и сказал, что не смог ничего сломать, дал ценный совет.

"У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь ее, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прямо рукой бьешь. И не так больно и кость ломается", – делится мудростью отец захватчика.

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