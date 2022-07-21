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Главная Новости Общество Война с Россией "Трясет страшно": родители оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги - перехват разговора (ВИДЕО)
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"Трясет страшно": родители оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги - перехват разговора (ВИДЕО)

СБУ опубликовала очередной перехват оккупанта со своими родственниками

сегодня, 12:27
Автор:

Денис
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Оккупанты хотят ломать себе руки и ноги, чтобы их отправили с войны в Украине на лечение в госпиталь. Об этом свидетельствует перехват разговора, который опубликовала Служба безопасности Украины. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook. 

"Трясет страшно": родители оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги - перехват разговора (ВИДЕО)

Армия РФ

"Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то на лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже", – жалуется оккупант, дислоцирующийся на Харьковщине.

Отец обрадовался перспективе возвращения сына, но когда тот впоследствии перезвонил и сказал, что не смог ничего сломать, дал ценный совет.

"У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь ее, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прямо рукой бьешь. И не так больно и кость ломается", – делится мудростью отец захватчика. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что после "Рамштайна-4" ход войны изменится: эксперты раскрыли детали встречи с союзниками. Союзники Украины готовы продолжать предоставлять Украине оборонную помощь, выдвигая новые инициативы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

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Также "Комментарии" информировали о том, что новый рекорд на юге – ВСУ уничтожили более 100 россиян, технику и склады: подробности. ВСУ на отлично выполнили поставленные задачи на юге страны. 



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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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