Новый рекорд на юге – ВСУ уничтожили более 100 россиян, технику и склады: подробности

Практически с каждым днем давление украинской армии на юге нарастает. Так, за прошедшие сутки украинские воины выполнили 200 огневых задач, ликвидировав 111 захватчиков, командный и командно-наблюдательный пункты, склады и технику противника. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице в Facebook оперативного командования "Юг".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 200 огневых задач, в результате чего вражеское войско потеряло 111 человек, гаубицу "Мста-Б", 2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", беспилотный летательный аппарат типа "Элерон" единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов боеприпасов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

"При этом корабельно-катерная группировка черноморского флота уменьшила состав до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля", – говорится в сообщении.

В оперативном командовании "Юг" обращают внимание граждан быть очень острожными на побережье Черного моря. Из-за шторма, который разыгрался в последние дни, на берег моря может вынести вражеские мины. Штормовая погода в северо-западной части Черного моря продолжает создавать предпосылки к усилению активности движения вражеских мин.

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