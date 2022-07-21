В ЦРУ назвали цифру погибших россиян во время войны в Украине

Исходя из тех данных, которые Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов, Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины почти 15 000 убитых и около 45 000 раненых. Как передает издание "Комментарии", такую информацию озвучил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет "Reuters".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Уильям Бернс отметил, что россияне продолжает нести большие потери в войне против Украины. По последним данным они не досчитаются приблизительно 15 тысяч военных, втрое больше у них раненных, которые не могут продолжать участие в войне. В ЦРУ считают, что такие показатели говорят о больших проблемах с живой силой у россиян, потому как потери действительно большие.

Что касается потерь Украины, то в ЦРУ отмечают, что украинская сторона в войне несет меньше потерь, но все же они есть и они довольно большие.

Директор ЦРУ не стал скрывать, что в российско-украинской войне Киев получает от Вашингтона большие объёмы разведданных, которые имеют США. По оценкам военных и спецслужб США, украинцы "эффективно используют" эту информацию.

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