В ЦРУ назвали цифру погибших россиян во время войны в Украине

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Кравцев Сергей
Исходя из тех данных, которые Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов, Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины почти 15 000 убитых и около 45 000 раненых. Как передает издание "Комментарии", такую информацию озвучил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет "Reuters".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Уильям Бернс отметил, что россияне продолжает нести большие потери в войне против Украины. По последним данным они не досчитаются приблизительно 15 тысяч военных, втрое больше у них раненных, которые не могут продолжать участие в войне. В ЦРУ считают, что такие показатели говорят о больших проблемах с живой силой у россиян, потому как потери действительно большие.
Что касается потерь Украины, то в ЦРУ отмечают, что украинская сторона в войне несет меньше потерь, но все же они есть и они довольно большие.
Директор ЦРУ не стал скрывать, что в российско-украинской войне Киев получает от Вашингтона большие объёмы разведданных, которые имеют США. По оценкам военных и спецслужб США, украинцы "эффективно используют" эту информацию.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 09:03
Тобто, паритет. Хоч військові підручники кажуть: той хто наступає, втрачає в 3 рази більше. Які будуть в нас при контрнаступу? Важко навіть уявити. Тобто, УПА-пропаганда бреше, коли стверджує: росіяни байдужі до втрат своїх - воюють м'ясом. Ще і підробляє кількість в 3 рази. По факту, в нас не менше косяків, ніж наші нездатні находять в інших. Подивитись відосики з фронту, там російська лайка через слово. Вправні, розумні, кваліфіковані вояки, так не поводяться.