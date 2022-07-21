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В ЦРУ назвали цифру погибших россиян во время войны в Украине

Последние оценки разведки США свидетельствуют об около 15 000 убитых российских военных и, возможно, втрое больше раненых

сегодня, 08:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Исходя из тех данных, которые Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов, Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины почти 15 000 убитых и около 45 000 раненых. Как передает издание "Комментарии", такую информацию озвучил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет "Reuters".

В ЦРУ назвали цифру погибших россиян во время войны в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников

Уильям Бернс отметил, что россияне продолжает нести большие потери в войне против Украины. По последним данным они не досчитаются приблизительно 15 тысяч военных, втрое больше у них раненных, которые не могут продолжать участие в войне. В ЦРУ считают, что такие показатели говорят о больших проблемах с живой силой у россиян, потому как потери действительно большие.

Что касается потерь Украины, то в ЦРУ отмечают, что украинская сторона в войне несет меньше потерь, но все же они есть и они довольно большие.                                                                     

Директор ЦРУ не стал скрывать, что в российско-украинской войне Киев получает от Вашингтона большие объёмы разведданных, которые имеют США. По оценкам военных и спецслужб США, украинцы "эффективно используют" эту информацию.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/cia-director-says-some-15000-russians-killed-ukraine-war-2022-07-20/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:03

Тобто, паритет. Хоч військові підручники кажуть: той хто наступає, втрачає в 3 рази більше. Які будуть в нас при контрнаступу? Важко навіть уявити. Тобто, УПА-пропаганда бреше, коли стверджує: росіяни байдужі до втрат своїх - воюють м'ясом. Ще і підробляє кількість в 3 рази. По факту, в нас не менше косяків, ніж наші нездатні находять в інших. Подивитись відосики з фронту, там російська лайка через слово. Вправні, розумні, кваліфіковані вояки, так не поводяться.


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