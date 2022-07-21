После «Рамштайна-4» ход войны изменится: эксперты раскрыли детали встречи с союзниками

В среду, 20 июля, состоялась четвертая встреча в формате "Рамштайн" (министры обороны стран НАТО, а также партнеров и союзников) касательно поддержки Украины на фоне российской агрессии. Какие главные выводы после нее можно сделать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Союзники Украины. Фото: из открытых источников

Тенденция, которая ранее существовала в плане того – давайте мы будем давать Украине старое, советское вооружение, – уже меняется

По мнению ветерана внешней разведки, генерал-лейтенанта Василия Богдана, формат "Рамштайн" набирает мощных оборотов, что приводит к увеличению предоставления Украине военно-технической, финансовой и экономической помощи.

"Это, в свою очередь, приводит к укреплению обороноспособности нашей страны и эффективности действий ВСУ против российских захватчиков – с целью их вытеснения со всех временно оккупированных территорий нашей страны, – отмечает генерал. – Очень приятно, что министр обороны Украины Алексей Резников, другие деятели, констатировали на этой встрече, что наша страна продемонстрировала способность давать отпор российской агрессии. Войска наши мотивированы, высшее военно-политическое руководство надлежащим образом организовывает необходимую работу. А потому и далее следует предоставлять Украине всю необходимую помощь, чтобы ВСУ владели современным вооружением и на суше, и на море, и в воздухе".

Василий Богдан напоминает, что участие в этом формате принимает уже более 50 стран, 30 из которых уже предоставляет нам необходимое вооружение, военную технику, боеприпасы (в разных вариациях).

"И прекрасно, что от позиции предоставления Украине остатков вооружения, имеющегося на складах тех или иных стран, члены "Рамштайна" приходят к пониманию необходимости производства, изготовления специально для ВСУ необходимого дополнительного вооружения, военной техники, боеприпасов и так далее. Так, в США более 80 компаний выразили готовность изготовлять для нас необходимое вооружение. И, конечно, радует, что нам намерены предоставить не только дополнительные батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS (речь пока о четырех, но в краткосрочной перспективе доведут до 20), но и – дальнобойные ракеты к ним. Что позволит еще лучше "выносить" склады и стратегически важные объекты в тылу противника. К этому активно подключаются США, Великобритания, Нидерланды, ряд других стран. Тем самым создается мощный арсенал того вооружения, которое необходимо нам не только для отражения агрессии, но и для контрнаступательных операций. По словам Резникова, для контрнаступления нам необходимо 100 HIMARS, а для того, чтобы вести эффективные оборонные бои – 50", – отмечает генерал.

По его словам, та тенденция, которая ранее существовала в плане того – давайте мы будем давать Украине старое, советское вооружение, – уже меняется. И у Запада есть понимание, что советское и российское оружие террористического путинского режима можно победить лишь современным вооружением натовских стандартов.

"И, конечно, важно, что украинская сторона задекларировала, что мы будем делать всё возможное для деблокирования черноморских портов, что будем надлежащим образом обслуживать и ремонтировать военную технику и вооружение натовских стандартов, которые поступают к нам от партнеров, – акцентирует Василий Богдан. – А в ответ на непорядочные спекуляции было подчеркнуто, что Украина сделает максимально прозрачным процесс использования военно-технической, финансовой, экономической помощи. Резюмируя: те усилия, которые предпринимают и украинская дипломатия, и наше военное руководство, дают свои результаты. И партнеры, особенно США и Великобритания, подтверждают (это было засвидетельствовано на недавних саммитах "Большой семерки", НАТО), что Украине будет предоставляться вся необходимая помощь столько, сколько будет нужно. А все причастные к агрессивным действиям РФ, к тем военным преступлениям, которые совершает путинский режим на территории Украины, обязательно будут покараны".

Пока того вооружения, что поступает, хватает для того, чтобы ВСУ имели возможность сдерживать агрессию РФ, но не хватает, чтобы активно наступать

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечает, что проведение таких встреч имеет политический, политико-военный, военно-политический и военный характер.

"Политический состоит в том, что нашу страну поддерживают западные партнеры. Сдержать российскую агрессию в одиночку Украине было бы очень тяжело. Политико-военный аспект заключается в том, что нам оказывают военную помощь, которая на раннем этапе была акцентирована на сдерживании российской армии. Даже сейчас то вооружение, которое запрашивает Минобороны Украины нам предоставляют в ограниченном виде. Чтобы ВСУ имели возможность сдерживать агрессию РФ. Но не вести активных действий по освобождению временно оккупированных территорий.

Если говорить о военно-политическом аспекте, стоит отметить, что сотрудничество приняло более прагматичный характер", – поясняет Олег Стариков.

В решениях "Рамштайн-4" он выделил ряд составляющих.

Первая – нам дают средства защиты побережья и разблокировки западной части Черного моря. Одесса и так далее. Чтобы решить задачи с вывозом зерна, в чем заинтересован весь мир. И чтобы исключить нападение РФ на Одессу со стороны моря.

"Ранее мы уже получали "Гарпуны", другие средства. Сейчас договорились, что такая помощь будет усиливаться. Какая номенклатура – не разглашается. И это правильно", – считает эксперт.

Вторая составляющая – нам будут оказывать помощь в противодействии противнику на суше и в воздухе. В частности, на суше – получим дополнительные РСЗО HIMARS. А также отдельные средства для возможной подготовки к освобождению оккупированных территорий.

"Однако всё, – подчеркивает Олег Стариков, – предоставляется в ограниченном виде. От того, что запрашивает наш Генштаб, дают процентов 10-15%, причем растягивая во времени. Не буду сейчас углубляться, почему так… Это вопрос политический".

Причем, продолжает эксперт, давать соответствующие средства партнеры готовы при условии, что будет осуществлять контроль за тем, что нам предоставляют.

"И тут абсолютно правильную инициативу проявило наше Минобороны – касательно осуществления подобного контроля с помощью инспекторов. Этот процесс в ВСУ можно наладить очень быстро, – уверен Олег Стариков. – Всё вооружение, которое поступает, фиксируется и ставится, говоря гражданским языком, на инвентарный учет. К примеру, получили гаубицу 155-м "Цезарь", ей присваивается инвентарный номер. Определить, где она находится, легко. Если во время боевых действий что-то утрачено, тут же подаются соответствующие документы об этом по всей цепочки".

Отметил эксперт еще один важнейший момент, на котором акцентировали внимание во время "Рамштайна-4".

"Вооружение (особенно тяжелое), которое мы получаем, нуждается в техническом обслуживании. Как обычное авто с техосмотром, – поясняет Олег Стариков. – Тот же ствол гаубицы М-777 после определенного количества выстрелов надо чистить, смазывать и так далее. Если что-то выходит из строя, ремонтные бригады (рембаты) должны прибывать и чинить. Но так как у нас нет таких бригад для новых видов вооружения, приходится что-то неисправное с поля боя тащить, допустим, в Польшу, где производится соответствующий ремонт, после чего та же гаубица возвращается в Украину. Так что вопросы, связанные со всем этим (поставки и ремонт вооружений, финансирование, подготовка личного состава) также обговаривали в формате "Рамштайн", которая в этот раз прошла в онлайн формате".

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