Россия массированно накрыла огнем Харьков: есть погибшие и раненые

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире общенационального телемарафона сообщил, что утром 21 июля российские захватчики нанесли прицельные удары по густонаселённых районах Харькова, где нет и не было военных объектов, как и самих военных.
Харьков. Фото: телеграмм-канал Харьков-life
Олег Синегубов рассказал, что россияне наносят удары по Харькову. Глава ОВА призвал жителей Харькова находиться в укрытиях, без необходимости не выходить на улицы, не игнорировать сигналы тревоги.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреляли один из густонаселенных районов города. Оккупанты попали в одно из медучреждений. В результате обстрела Харькова есть раненные и погибшие.
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