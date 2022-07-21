Россия массированно накрыла огнем Харьков: есть погибшие и раненые

Как передает издание "Комментарии", глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире общенационального телемарафона сообщил, что утром 21 июля российские захватчики нанесли прицельные удары по густонаселённых районах Харькова, где нет и не было военных объектов, как и самих военных.

Харьков. Фото: телеграмм-канал Харьков-life

Олег Синегубов рассказал, что россияне наносят удары по Харькову. Глава ОВА призвал жителей Харькова находиться в укрытиях, без необходимости не выходить на улицы, не игнорировать сигналы тревоги.



Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреляли один из густонаселенных районов города. Оккупанты попали в одно из медучреждений. В результате обстрела Харькова есть раненные и погибшие.

"Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат — уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", — отметил Игорь Терехов.

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