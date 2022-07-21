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Россия массированно накрыла огнем Харьков: есть погибшие и раненые

Известно об одном погибшем и как минимум 17 раненых

сегодня, 10:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире общенационального телемарафона сообщил, что утром 21 июля российские захватчики нанесли прицельные удары по густонаселённых районах Харькова, где нет и не было военных объектов, как и самих военных.

Россия массированно накрыла огнем Харьков: есть погибшие и раненые

Харьков. Фото: телеграмм-канал Харьков-life

Олег Синегубов рассказал, что россияне наносят удары по Харькову. Глава ОВА призвал жителей Харькова находиться в укрытиях, без необходимости не выходить на улицы, не игнорировать сигналы тревоги.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреляли один из густонаселенных районов города. Оккупанты попали в одно из медучреждений. В результате обстрела Харькова есть раненные и погибшие.

"Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат — уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", — отметил Игорь Терехов.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль резко снизил тон: Песков сделал новое заявление о переговорах. Москва снова хочет договариваться, но войну не прекращает.

"Комментарии" писали ранее — цели "спецоперации" меняются: что значит новое заявление Лаврова – как ответит Украина.




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