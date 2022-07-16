В МВД назвали имя и показали фото командира подводной лодки, из которой выпустили ракеты по Виннице (ФОТО)

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко назвал имя и показал фото командира подводной лодки, с которой был нанесен ракетный удар по Виннице. Об этом Геращенко рассказал в своем официальном Telegram-канале.

Место ракетного удара в Виннице. Фото: Кирилл Тимошенко

Так, по данным Геращенко, лодкой, из которой оккупанты выпустил ракеты по мирным жителям Винницы командует капитан 1 ранга анатолий варочкин.

"Это убийца 4-летней Лизы из Винницы и еще более чем 20-ти винничан — командир отдельного констанцского ордена ушакова I степени дивизиона подводных лодок черноморского флота", — пишет Геращенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Есть жертвы, раненые среди мирных жителей": оккупанты ударили по Покровску — подробности (ФОТО). В Покровске повреждены 16 частных жилых домов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на юге уничтожено полсотни оккупантов и взвод гаубиц: подробности (ВИДЕО). Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет.

Также "Комментарии" информировали о том, что жертвы удара РФ: в клинике Винницы одновременно погибли мама и ее малыш. Во время российского ракетного удара жители области Виктория и ее малыш находились в медицинском заведении.

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