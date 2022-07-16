На юге уничтожено полсотни оккупантов и взвод гаубиц: подробности (ВИДЕО)

Как передает портал "Комментарии", по подтвержденной информации ОК "Юг" украинские защитники не оставили и следа после прицельных ударов от 47 российских оккупантов, а также российской военной техники: 6 гаубиц "Мста-Б" и 2 120-мм гаубицы, танк Т-62.

Авиация. Фото: из открытых источников

Также сообщается, что уничтожены восемь единиц бронированной и 14 – автомобильной техники. При зачистке территории Потемкиного захвачена БМП-2 россиян.

Результаты ударов ВСУ по средствам ПВО страны-агрессора уточняются.

Украинские штурмовики также минимум дважды нанести удары по скоплению живой силы врага и техники РФ в районе Новогригорьевки и Давыдова Брода.

Также отмечается, что парой тактических бомбардировщиков Су-24 россияне попытались открыть огонь по своей же военной технике, которую оставили на острове Змеиный, но и здесь ударили не точно.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская поп-певица Таисия Повалий, которая уже давно перебралась в Россию, где исполняет песни, как на русском, так и на украинском языке всегда публично заявляла, что они украинка. Теперь же она решила показать верх цинизма. Выплясывая во время обстрела Винницы на "Славянском базаре" перед белорусами и россиянами, артистка публично отреклась от Родины.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор продолжает использовать ракеты для обстрелы самых отдельных городов и сел Украины. Больше всего от ракетных ударов рашистов страдает Харьков, Николаев, Одесса. Так рано утром 16 июля россияне таки попали в цель, попав в гражданский объект в Одессе. Очевидцы рассказывают о том, что над городом затянулся густой темный дым, начался сильный пожар.





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