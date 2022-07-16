logo

BTC/USD

21287.87

ETH/USD

1345.23

LTC/USD

54.34

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Есть жертвы, раненые среди мирных жителей": оккупанты ударили по Покровску - подробности (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Есть жертвы, раненые среди мирных жителей": оккупанты ударили по Покровску - подробности (ФОТО)

В Покровске повреждены 16 частных жилых домов

сегодня, 20:27
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины. Об ударе по городу Покровск (Донецкая область) рассказал его мэр Руслан Требушкин в своем официальном Telegram-канале. 

"Есть жертвы, раненые среди мирных жителей": оккупанты ударили по Покровску - подробности (ФОТО)

Разрушения в Покровске. Фото - ГСЧС

Сегодня (16 июля) российские захватчики нанесли ракетный  по городу Покровск. 

"Идут ракетные удары по Покровской общине. Пострадали дома, разбит автомобиль. Есть жертвы, есть раненые среди мирного населения. Люди остались без домов, многие дома повреждены", — рассказал Требушкин. 

ГСЧС информирует, что удар был нанесен в 14:30. 

"Произошло попадание в бывшее здание Дворца культуры и вспыхнули 2 грузовых автомобиля. По состоянию на 16:00 пожар грузовых автомобилей ликвидирован, данные по погибшим и пострадавшим уточняются. Повреждены 16 частных жилых домов", — ГСЧС в Донецкой области. 

”Есть жертвы, раненые среди мирных жителей”: оккупанты ударили по Покровску - подробности (ФОТО) - фото 2

Фото: ГСЧС 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что спецподразделение Kraken показало видео операции в Белогоровке: уничтожили 60 оккупантов и вражескую технику. В результате спецоперации двух оккупантов удалось взять в плен. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что в сторону Запорожской области двигается большая колонна российской военной техники: что известно (ВИДЕО). В колонне замечены БМД-4 и большое количество БТРов. Читайте об этом подробно в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в российской армии паника: оккупанты бегут с войны целыми ротами (аудиоперехват). Российский военный в разговоре с матерью признался в российской армии царит паника, военные массово убегают. 

Также "Комментарии" писали о том, что экс-глава Службы внешней разведки Украины: Москва выдвинула Киеву ультиматум. Путин не намерен завершать "спецоперацию" и продолжит ракетные удары по Украине. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pokrovsktrebushkin
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!