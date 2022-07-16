"Есть жертвы, раненые среди мирных жителей": оккупанты ударили по Покровску - подробности (ФОТО)

Оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины. Об ударе по городу Покровск (Донецкая область) рассказал его мэр Руслан Требушкин в своем официальном Telegram-канале.

Разрушения в Покровске. Фото - ГСЧС

Сегодня (16 июля) российские захватчики нанесли ракетный по городу Покровск.

"Идут ракетные удары по Покровской общине. Пострадали дома, разбит автомобиль. Есть жертвы, есть раненые среди мирного населения. Люди остались без домов, многие дома повреждены", — рассказал Требушкин.

ГСЧС информирует, что удар был нанесен в 14:30.

"Произошло попадание в бывшее здание Дворца культуры и вспыхнули 2 грузовых автомобиля. По состоянию на 16:00 пожар грузовых автомобилей ликвидирован, данные по погибшим и пострадавшим уточняются. Повреждены 16 частных жилых домов", — ГСЧС в Донецкой области.

Фото: ГСЧС

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что спецподразделение Kraken показало видео операции в Белогоровке: уничтожили 60 оккупантов и вражескую технику. В результате спецоперации двух оккупантов удалось взять в плен. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в российской армии паника: оккупанты бегут с войны целыми ротами (аудиоперехват). Российский военный в разговоре с матерью признался в российской армии царит паника, военные массово убегают.

Также "Комментарии" писали о том, что экс-глава Службы внешней разведки Украины: Москва выдвинула Киеву ультиматум. Путин не намерен завершать "спецоперацию" и продолжит ракетные удары по Украине.

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