Спецподразделение Kraken показало видео операции в Белогоровке: уничтожили 60 оккупантов и вражескую технику

Спецподразделение Kraken, которое создано при Минобороны Украины, показало видео спецоперации в Белогоровке. Об этом сообщается в Telegram-канале спецподразделения.

Кraken. Фото - скриншот из видео

Сообщается, что в ходе спецоперации был уничтожен личный состав и техника противника. Также несколько оккупантов взяты в плен.

"В ходе операции бойцами спецподразделения KRAKEN было ликвидировано 60 чел. личного состава противника, уничтожено 5 единиц вражеской техники. Еще двое оккупантов были взяты в плен".

На опубликованных кадрах можно увидеть удары по позициям противника и как горит вражеская техника.





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