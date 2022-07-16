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Спецподразделение Kraken показало видео операции в Белогоровке: уничтожили 60 оккупантов и вражескую технику

В результате спецоперации двух оккупантов удалось взять в плен

сегодня, 17:05
Автор:

Денис
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Спецподразделение Kraken, которое создано при Минобороны Украины, показало видео спецоперации в Белогоровке. Об этом сообщается в Telegram-канале спецподразделения. 

Спецподразделение Kraken показало видео операции в Белогоровке: уничтожили 60 оккупантов и вражескую технику

Кraken. Фото - скриншот из видео

Сообщается, что в ходе спецоперации был уничтожен личный состав и техника противника. Также несколько оккупантов взяты в плен. 

"В ходе операции бойцами спецподразделения KRAKEN было ликвидировано 60 чел. личного состава противника, уничтожено 5 единиц вражеской техники. Еще двое оккупантов были взяты в плен". 

На опубликованных кадрах можно увидеть удары по позициям противника и как горит вражеская техника. 


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Источник: https://t.me/kraken_kha/57
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