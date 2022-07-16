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Ближайшие 72 часа начнутся ожесточенные бои: в США назвали направление

Россияне уже выходят из оперативной паузы, пытаясь возобновить наступление на Донбассе

сегодня, 09:40 comments2838
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские войска провели серию наземных атак на Донбассе. Тактика россиян говорит о том, что они пытаются выйти из оперативной паузы. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института исследования войны (ISW).

Ближайшие 72 часа начнутся ожесточенные бои: в США назвали направление

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские военные аналитики отмечают, что российские войска провели атаки к северо-западу от Славянска, к юго-востоку от Северска, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка.                                               

В отечете говорится, что те атаки, которые провели россияне еще не говорят о массовом наступлении, но уже говорят о том, что военные РФ выходят из оперативной паузы, о которой говорилось после взятия Северодонецка и Лисичанска Луганской области. 

"Если оперативная пауза действительно закончилась, россияне, скорее всего, продолжат и расширят такие атаки в ближайшие 72 часа", – сообщают аналитики.

Эксперты ISW подчеркивают, учитывая то, что ВСУ не готовы отступать и будут и настроены и дальше удерживать линию обороны, бои стоит ожидать очень ожесточённые.                                           

При этом эксперты обращают внимание на то, что 10 дней, которые Кремль выделил для оперативной паузы – слишком мало, чтобы полностью восстановить силы для крупномасштабных наступательных операций, и российские захватчики, похоже, испытывают постоянное давление, чтобы возобновить наступательную операцию. 

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-15
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