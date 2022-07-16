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В сторону Запорожской области двигается большая колонна российской военной техники: что известно (ВИДЕО)

В колонне замечены БМД-4 и большое количество БТРов

сегодня, 16:00
Автор:

Денис
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В сторону Запорожской области выдвинулась колонна российской военной техники. Об этом сообщил советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко в своем официальном Telegram-канале. 

В сторону Запорожской области двигается большая колонна российской военной техники: что известно (ВИДЕО)

Армия РФ

Так, по данным Андрющенко, вчера через Мариуполь в направлении Запорожской области двигалась большая колонна российской техники. Сообщается, что в колонне насчитывалось до 100 единиц техники. 

"В колонне на тягачах замечены БМД-4, часть людей воспринявшая за танки. Также большое количество БТРов", — Андрющенко. 

Кроме того, Андрющенко рассказал, что по пограничным с Запорожским селам Никольского и Мангушского районов поселилось большое количество российскийх солдат, завезенных КАМАЗами.

"Расселяются преимущественно в помещениях школ. Местные сообщают, что абсолютное большинство оккупантов совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву", — Андрющенко. 

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Источник: https://t.me/andriyshTime
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