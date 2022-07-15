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Жертвы удара РФ: в клинике Винницы одновременно погибли мама и ее малыш

Во время российского ракетного удара жители области Виктория и ее малыш находились в медицинском заведении

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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После удара российскими ракетами по городу Винница, 14 июля в один момент погибли молодая мама Виктория Рекута и ее маленький сын Максим. В то ужасное время российского ракетного удара мирные люди, жители области Виктория и ее малыш находились в медицинском заведении "Нейромед". Сюда гражданские жители Винницкой области прибыли, чтобы получить необходимые медицинские услуги врачей.

Жертвы удара РФ: в клинике Винницы одновременно погибли мама и ее малыш

Об этих двух ужасных жертвах российских захватчиков сообщила винничанка Ирина Лупещенко, информирует Униан.

"За несколько часов тела мамочки Виктории Рекуты и ее ангелочка Максимка Жария, погибших от ракетных обстрелов клиники Нейромед в г. Винница, привезут в родной дом в Малую Мочулку", — проинформировала винничанка.

Она еще дописала, что укажет о более точном времени и месте, где состоится прощание с жертвами винницких обстрелов несколько позже.

Вчера, 14 июля военнослужащие России ударили ракетами по центральным улицам мирной Винницы. Смертоносное оружие попало в здание с офисными помещениями. Там, по прилету вспыхнул пожар, смертоносное пламя перекинулось на автостоянку по соседству.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В Виннице после российской ракетной атаки снесут здания Домов культуры и быта . После российских обстрелов Винницы в городе снесут несколько зданий и восстановят жилье. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем официальном Telegram-канале. Как сообщил Тимошенко, после удара российских ракет по центру Винницы будут снесены два здания. "Дом культуры будет снесен, он не подлежит восстановлению, здание дома быта — тоже", — Кирилл Тимошенко.



 



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Источник: https://www.unian.ua/war/mamu-y-malenkogo-sina-vbili-rosiyani-pid-chas-raketnoji-ataki-u-vinnici-foto-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11904315.html
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