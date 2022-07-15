Жертвы удара РФ: в клинике Винницы одновременно погибли мама и ее малыш

После удара российскими ракетами по городу Винница, 14 июля в один момент погибли молодая мама Виктория Рекута и ее маленький сын Максим. В то ужасное время российского ракетного удара мирные люди, жители области Виктория и ее малыш находились в медицинском заведении "Нейромед". Сюда гражданские жители Винницкой области прибыли, чтобы получить необходимые медицинские услуги врачей.

Об этих двух ужасных жертвах российских захватчиков сообщила винничанка Ирина Лупещенко, информирует Униан.

"За несколько часов тела мамочки Виктории Рекуты и ее ангелочка Максимка Жария, погибших от ракетных обстрелов клиники Нейромед в г. Винница, привезут в родной дом в Малую Мочулку", — проинформировала винничанка.

Она еще дописала, что укажет о более точном времени и месте, где состоится прощание с жертвами винницких обстрелов несколько позже.

Вчера, 14 июля военнослужащие России ударили ракетами по центральным улицам мирной Винницы. Смертоносное оружие попало в здание с офисными помещениями. Там, по прилету вспыхнул пожар, смертоносное пламя перекинулось на автостоянку по соседству.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В Виннице после российской ракетной атаки снесут здания Домов культуры и быта . После российских обстрелов Винницы в городе снесут несколько зданий и восстановят жилье. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем официальном Telegram-канале. Как сообщил Тимошенко, после удара российских ракет по центру Винницы будут снесены два здания. "Дом культуры будет снесен, он не подлежит восстановлению, здание дома быта — тоже", — Кирилл Тимошенко.





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