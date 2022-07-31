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В море готовятся выйти первые корабли с украинским зерном: сдержит ли РФ обещание – какие риски

Киев готов к экспорту украинского зерна - теперь слово за Россией, Турцией и ООН

сегодня, 13:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Вскоре должен набрать ход морской экспорт украинского зернао котором договорились 22 июля в СтамбулеКаковы ожидания от работы "зернового коридора"? Какие есть опасения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В море готовятся выйти первые корабли с украинским зерном: сдержит ли РФ обещание – какие риски

Корабли. Фото: Офис президента

РФ не будет умышленно срывать данные "зерновые договоренности" 

Директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко размышляет так:

"Самое ближайшее будущее покажет, жизнеспособны ли "зерновые договоренности" (соглашения по возобновлению экспорта украинского зерна через морские порты), заключенные 22 июля в Стамбуле. Безусловно, риск их невыполнения или срыва со стороны РФ присутствует. И всё же шансы на то, что данные, так называемые, Стамбульские соглашения, подписанные при содействии ООН (подписаны отдельно Украиной и Турцией, а также отдельно Россией и Турцией) заработают, достаточно высоки".

По словам эксперта, следует понимать, что Стамбульские соглашения не предусматривают их военного обеспечения (гарантий), а также ответственности сторон за невыполнение этих договоренностей. Речь лишь о том, что стороны, их подписавшие, воздержаться от любых действий против зерновых караванов и открытых гуманитарных коридоров, а также портовой инфраструктуры.

"В то же время, – продолжает Богдан Устименко, – мы помним, что 23 июля, на следующий день после подписания данного соглашения, Россия ударила двумя ракетами по инфраструктуре Одесского портаВообще летело четыре ракеты, но две сбили наши силы ПВО".

Эксперт отмечает, что это соглашение – политического характера. Оно не является "классическим" международным договором.

"Церемония подписания проходила при личном присутствии президента Турции – Реджепа Эрдогана. Который, безусловно, хочет получить политические дивиденды (что особенно важно в рамках выборов, намеченных на 2023 год) от реализации данной сделки. Турецкой стороне также важно показать свое лидерство в регионе. И официальная Анкара воспользовалась этим шансом", – поясняет Богдан Устименко.

Он не думает, что РФ будет умышленно срывать данные соглашения.

"Ведь тогда она рискует сильно осложнить свои отношения с Турцией, – аргументирует эксперт. – А это России не выгодно. Турция относительно нейтральна к ней касательно санкций. К тому же, именно в руках Турции – ключи от Черного моря. В соответствии с конвенцией Монтрё, иными международными документами, она может полностью заблокировать судоходство для РФ. А сейчас российские танкеры очень активно перевозят нефтепродукты через Черноморские проливы. Кроме того, в случае срыва сделки, РФ окончательно потеряет свое и без того измазанное грязью военных преступлений лицо, продемонстрирует свою абсолютную недоговороспособность".

Риск ракетных ударов по портам, по фарватеру, которым будут курсировать корабли, вывозящие украинское зерно, очень высок

Политический и экономический эксперт, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что вывоз украинского зерна по морю логистически, в условиях ведения боевых действий, очень сложный проект.

"Есть надежда, что коридор заработает. Но обстрелы Одессы на следующий день после заключения соответствующего соглашения в Стамбуле, показали, что риски чрезвычайно высоки. Теоретически 20 млн тонн зерна, которые намерены вывезти этим путем в течение 120 дней (на этот срок заключено соглашение с возможностью пролонгации), переправить можно. Но лишь при условии, что будет обеспечена достаточная безопасность", – поясняет эксперт.

Впрочем, продолжает он, сам факт подписания договоренностей – четкий сигнал европейским рынкам, чтобы несколько стабилизировались цены на продукты. Также мы получим валютную выручку – речь об около 10 млрд долларах. Что, понятно, лишним не будет. В том числе для курсовой стабилизации.

"Резюмируя: риск ракетных ударов по портам, по фарватеру, которым будут курсировать корабли, вывозящие украинское зерно, очень высок, – говорит Валерий Клочок. – Очень бы хотелось, чтобы этого не случилось. Но стопроцентных гарантий никто нам дать не может, тем более в ситуации с Россией, привыкшей нарушать любые соглашения".

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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:52

Там, захисники "Азовсталі", тобто, майна старого Ріната. Ні, не Маріуполя, не України, а майна негідника за наші податки. Там, "Мрію" з вантажем Герег, головнокорумповувач зустрічає. З надією заробити на відкатах. Тут, у якості посередника, заробляє комісійні, на олігархічному зерні. Кому негаразди з епідеміями та війнами, а кому - заробіток. Цікаво, а Путінолоха не забули взяти у долю? Йому знадобиться багато років і грошей на репарації. Більша частина яких буде розікрадена українськими владними кланами.


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