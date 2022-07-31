В море готовятся выйти первые корабли с украинским зерном: сдержит ли РФ обещание – какие риски

Вскоре должен набрать ход морской экспорт украинского зерна, о котором договорились 22 июля в Стамбуле. Каковы ожидания от работы "зернового коридора"? Какие есть опасения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Корабли. Фото: Офис президента

РФ не будет умышленно срывать данные "зерновые договоренности"

Директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко размышляет так:

"Самое ближайшее будущее покажет, жизнеспособны ли "зерновые договоренности" (соглашения по возобновлению экспорта украинского зерна через морские порты), заключенные 22 июля в Стамбуле. Безусловно, риск их невыполнения или срыва со стороны РФ присутствует. И всё же шансы на то, что данные, так называемые, Стамбульские соглашения, подписанные при содействии ООН (подписаны отдельно Украиной и Турцией, а также отдельно Россией и Турцией) заработают, достаточно высоки".

По словам эксперта, следует понимать, что Стамбульские соглашения не предусматривают их военного обеспечения (гарантий), а также ответственности сторон за невыполнение этих договоренностей. Речь лишь о том, что стороны, их подписавшие, воздержаться от любых действий против зерновых караванов и открытых гуманитарных коридоров, а также портовой инфраструктуры.

Вообще летело четыре ракеты, но две сбили наши силы ПВО". "В то же время, – продолжает Богдан Устименко, – мы помним, что 23 июля, на следующий день после подписания данного соглашения, Россия ударила двумя ракетами по инфраструктуре Одесского порта

Эксперт отмечает, что это соглашение – политического характера. Оно не является "классическим" международным договором.

"Церемония подписания проходила при личном присутствии президента Турции – Реджепа Эрдогана. Который, безусловно, хочет получить политические дивиденды (что особенно важно в рамках выборов, намеченных на 2023 год) от реализации данной сделки. Турецкой стороне также важно показать свое лидерство в регионе. И официальная Анкара воспользовалась этим шансом", – поясняет Богдан Устименко.

Он не думает, что РФ будет умышленно срывать данные соглашения.

"Ведь тогда она рискует сильно осложнить свои отношения с Турцией, – аргументирует эксперт. – А это России не выгодно. Турция относительно нейтральна к ней касательно санкций. К тому же, именно в руках Турции – ключи от Черного моря. В соответствии с конвенцией Монтрё, иными международными документами, она может полностью заблокировать судоходство для РФ. А сейчас российские танкеры очень активно перевозят нефтепродукты через Черноморские проливы. Кроме того, в случае срыва сделки, РФ окончательно потеряет свое и без того измазанное грязью военных преступлений лицо, продемонстрирует свою абсолютную недоговороспособность".

Риск ракетных ударов по портам, по фарватеру, которым будут курсировать корабли, вывозящие украинское зерно, очень высок

Политический и экономический эксперт, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что вывоз украинского зерна по морю логистически, в условиях ведения боевых действий, очень сложный проект.

"Есть надежда, что коридор заработает. Но обстрелы Одессы на следующий день после заключения соответствующего соглашения в Стамбуле, показали, что риски чрезвычайно высоки. Теоретически 20 млн тонн зерна, которые намерены вывезти этим путем в течение 120 дней (на этот срок заключено соглашение с возможностью пролонгации), переправить можно. Но лишь при условии, что будет обеспечена достаточная безопасность", – поясняет эксперт.

Впрочем, продолжает он, сам факт подписания договоренностей – четкий сигнал европейским рынкам, чтобы несколько стабилизировались цены на продукты. Также мы получим валютную выручку – речь об около 10 млрд долларах. Что, понятно, лишним не будет. В том числе для курсовой стабилизации.

"Резюмируя: риск ракетных ударов по портам, по фарватеру, которым будут курсировать корабли, вывозящие украинское зерно, очень высок, – говорит Валерий Клочок. – Очень бы хотелось, чтобы этого не случилось. Но стопроцентных гарантий никто нам дать не может, тем более в ситуации с Россией, привыкшей нарушать любые соглашения".

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