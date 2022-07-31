Новый конфликт США и Китая: почему возникли разногласия – удастся ли избежать новой войны

Пресс-служба спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала программу ее азиатского турне. О визите на Тайвань, вокруг чего было много нагнетания в последнее время, речь не идет. Между тем, в субботу, 30 июля, китайские военные провели учения с боевыми стрельбами у своего побережья напротив Тайваня на фоне сообщений о том, что Пелоси находится в воздухе по дороге в Азиатский регион. Кто и зачем обостряет ситуацию с Тайванем? К чему всё это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги США и Китая. Фото: из открытых источников

США и Китай не заинтересованы в остром противостоянии

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский поясняет:

"Вероятный визит Нэнси Пелоси на Тайвань (чего, похоже, пока не будет) и ситуация вокруг него обусловлены несколькими важными обстоятельствами. Во-первых, вопрос сдерживания авторитарного Китая является личным для главы большинства Демпартии в Палате представителей. Это ее внутренние убеждения еще с 1990-х. Во-вторых, Вашингтон показывает Бэйцзину (Пекину), лично товарищу Си (Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики – прим. ред.), что подражание путинской политике и помощь России в войне с Украиной дорого обойдется Китаю. Если Бэйзцин пересечет эти "красные линии", то же самое сделает Вашингтон. И США всё еще способны не только нанести КНР экономический ущерб, но и военное поражение. В-третьих, в США идет избирательная кампания (речь о промежуточных выборах, которые проводятся в середине четырехлетнего срока полномочий президента – в данном случае 8 ноября; заполняются все 435 мест в Палате представителей США и 33 или 34 из 100 мест в Сенате США – прим. ред.). Демпартию критикуют за слабую поддержку Украины. Противостояние с КНР традиционно было больше темой республиканцев, поэтому демократам нужно показать твердость, чтобы посоревноваться за голоса части колеблющихся и голосующих избирателей то за одну, то за другую партию. Противостояние Китая имеет и важное экономическое измерение: демократы хотят показать, что они занимают жесткую позицию, несмотря на то, что отменили ряд антикитайских пошлин, введенных администрацией Трампа".

По словам эксперта, Китай всё это прекрасно понимает, но там тоже есть своя внутренняя политика, и там тоже власть играет на националистических чувствах.

"Понятно одно: обе стороны не заинтересованы в остром противостоянии, – отмечает Петр Бурковский. – Но после 20 лет неудач с попытками "понять путина", в США не будут играть в "попытки понять китайских коммунистов". Так что КНР будет выжидать завершения войны в Украине, чтобы определиться с дальнейшими действиями в отношении Тайваня и США".

Руководству КНР и США нужны политические дивиденды, которые они и зарабатывают в связи с пикировкой вокруг Тайваня

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отмечает, что еще вчера прогнозировал, что визита Пелоси на Тайвань не будет.

"Думаю, во время недавнего телефонного разговора американский и китайский лидеры сняли все противоречия вокруг данной темы. И вот сегодня пресс-служба Нэнси Пелоси уже заявила, что визита на Тайвань не будет. Так что разрядка ситуации произошла. В итоге в выигрыше остались обе стороны", – считает эксперт.

По его словам, и у Си Циньпиня, и у Джо Байдена сейчас крайне сложная ситуация. А ведь в обоих странах осенью – выборы.

"В КНР из-за экономических проблем, заморозки банковских счетов, уже возникают массовые протесты. У Байдена рейтинги достигли исторического для США президентского минимума. А демократам крайне важно сохранить контроль над обеими палатами Конгресса. Получается, что руководству КНР и США нужны политические дивиденды, которые они и зарабатывают в связи с пикировкой вокруг Тайваня, – поясняет Максим Яли. – В итоге у Байдена демонстрируют, что чуть ли не предотвратили Третью мировую войну. А Китай, в свою очередь, стрельбами, учениями и грозными заявлениями показал жесткую реакцию, которая якобы и повлияла на решение Нэнси Пелоси отменить ранее анонсируемый визит на Тайвань. Учитывая, что даже в среде демократов многие уже не хотят выдвижения Байдена на второй срок, Пелоси также сейчас зарабатывает политические дивиденды".

По сути, демократы в данной ситуации создали проблему, а потом "героически" ее "решили", считает политолог.

"Что-то подобное делал президент-республиканец Дональд Трамп, направляя атомный подводный флот, когда северокорейский диктатор Ким Чен Ын собирался проводить учения. Ситуация обострилась, но в итоге всё завершилось переговорами", – напоминает Максим Яли.

Читайте также на портале "Комментарии" — появились подробности массированного обстрела Николаева (ФОТО).





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!