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В Луганской области обстреляли машину с псевдомэром и его заместителем

После случившегося оккупанты проводили операцию по розыску партизан

сегодня, 18:06
Автор:

Денис
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В Луганской области был обстрелян автомобиль с коллаборантами. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в своем официальном Telegram-канале. 

В Луганской области обстреляли машину с псевдомэром и его заместителем

Армия РФ

"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями", — сообщил Сергей Гайдай. 

По информации Гайдая, в машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Они оба получили ранения. 

Позже, по словам главы ОВА, оккупанты проводили операцию по розыску партизан, которые обстреляли транспортное средство, однако никого найти им так и не удалось. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Резников резко отреагировал на отчет Amnesty International о нарушении законов войны Украиной. В Amnesty International обвинили Украину в нарушении законов войны. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Еленовка №2: россияне сообщили о новом обстреле колонии с украинскими военнопленными. Кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Сто человек зашли — всех убили": оккупанты жалуются на большие потери и действия своего командования (ВИДЕО). ГУР МО перехватило разговор оккупантов, в котором они обсуждали ситуацию на фронте. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что передел мира начался: как остановить приближающуюся Третью мировую – какая роль здесь у Украины. Агрессия России уже стала примером для дикторских режимов, которые жаждут устроить новый передал мира. 



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Источник: https://t.me/serhiy_hayday/7687
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