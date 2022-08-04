В Луганской области обстреляли машину с псевдомэром и его заместителем

В Луганской области был обстрелян автомобиль с коллаборантами. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в своем официальном Telegram-канале.

Армия РФ

"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями", — сообщил Сергей Гайдай.

По информации Гайдая, в машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Они оба получили ранения.

Позже, по словам главы ОВА, оккупанты проводили операцию по розыску партизан, которые обстреляли транспортное средство, однако никого найти им так и не удалось.

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