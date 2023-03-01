В Крыму прогремела серия взрывов

На западе временно оккупированного Крыма в ночь на 1 марта прогремели взрывы. Их слышали в Евпатории и селе Черноморское. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

"В Черноморском всю ночь до начала 5 утра были слышны взрывы... В Черноморском от взрывов дрожали стекла в 1:54, 2:55 и 4:20", — говорится в сообщениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Также о серии взрывов сообщалось в Евпатории. Один из взрывов был настолько мощным, что его услышали в северной части Севастополя.

Стоит напомнить, вчера в аннексированном Крыму произошла авария на трубопроводах. В частности, без воды остались Евпатория и Красноперекопск.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска подвигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустраивая дополнительные оборонительные сооружения. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Также издание "Комментарии" сообщало — замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что военные базы россиян в захваченном ими Крыму – легитимные цели для Украины. По ее словам, "Украина не будет находиться в безопасности, если Крым, как минимум, не будет демилитаризован". Эксперты проанализировали эти заявления специально для портала "Комментарии".

Ранее "Комментарии" писали — Украина зависит от поставок западного оружия, поэтому следует прислушиваться к мнениям союзников. Пока они видят освобождение Крыма только после освобождения Донбасса. Об этом в Телеэфире заявил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.



