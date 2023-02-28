В Крыму из-за аварии на трубопроводах два города без воды

В аннексированном Крыму произошли аварии сразу на двух трубопроводах. Без воды остались города Евпатория и Красноперекопск. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на росСМИ.

Крым. Фото из открытых источников

Отмечается, что в ночь на 28 февраля произошла авария на магистральном водоводе ДУ 1020 и ДУ 600 мм. В результате без воды остались более 120 тысяч жителей Евпатории. В городе отменили занятия в школах и детсадах.

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Кроме того, подобная ситуация в городе Красноперекопск и соседних селах. Пока причины аварии неизвестны.

Стоит отметить, что Красноперекопск находится на перешейке, соединяющем Крым с материком, Евпатория — на западном побережье полуострова.

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