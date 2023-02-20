Освобождение Крыма стоит «в очереди», - мнение эксперта

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Моесеенко Валентина
Украина зависит от поставок западного оружия, поэтому следует прислушиваться к мнениям союзников. Пока они видят освобождение Крыма только после освобождения Донбасса. Об этом в Телеэфире заявил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, пишут "Комментарии".
Есть несколько сценариев освобождения Крыма
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Вероятно, в этом процессе будут привлечены как военные, так и дипломатические инструменты, добавил гость эфира.
Как писали "Комментарии", оккупационные власти Крыма готовятся к сдаче полуострова. Российская администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Подобные "меры безопасности" со стороны рашистов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами обороны.
Как писали ранее "Комментарии", в Украине начинают готовить кадры для Крыма, чтобы сразу после деоккупации навести порядок и установить законную украинскую власть.
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