Освобождение Крыма стоит «в очереди», - мнение эксперта

Украина зависит от поставок западного оружия, поэтому следует прислушиваться к мнениям союзников. Пока они видят освобождение Крыма только после освобождения Донбасса. Об этом в Телеэфире заявил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, пишут "Комментарии".



Есть несколько сценариев освобождения Крыма

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

“Сейчас мы не видим от наших западных друзей такой уж очень бурной и оптимистической реакции на скорейшее освобождение Крыма. То есть Крым стоит на повестке дня, но он стоит после, скорее всего, уже Донбасса. После Донецкой и Луганской областей”, — сказал эксперт.

Вероятно, в этом процессе будут привлечены как военные, так и дипломатические инструменты, добавил гость эфира.

Это может быть исключительно дипломатический путь освобождения Крыма, исключительно военный, дипломатично-военный. Или вообще на определенный период в Крыму не будет российских и украинских войск, а будет какой-нибудь международный протекторат”, — считает Ступак.

Как писали "Комментарии", оккупационные власти Крыма готовятся к сдаче полуострова. Российская администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Подобные "меры безопасности" со стороны рашистов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами обороны.

Как писали ранее "Комментарии", в Украине начинают готовить кадры для Крыма, чтобы сразу после деоккупации навести порядок и установить законную украинскую власть.

Читайте также на портале "Комментарии" - в дары по российским объектам в Крыму: почему США дают зеленый свет – к чему заставляют РФ.