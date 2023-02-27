На Херсонщине оккупанты отходят к Крыму и роют окопы

Российские захватнические войска подвигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустраивая дополнительные оборонительные сооружения. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"(Крым) сейчас у них единственное направление, кроме того, которое всем известено, русского военного корабля. Что касается левобережной Херсонщины, да, они пытаются подвинуться ближе к Крыму, надеясь, что там будет им теплее, но мы можем засвидетельствовать, что там им будет горячо", – отметила Наталья Гуменюк.

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По ее словам, сейчас россияне подтянули туда резерв срочников из Челябинской области для обустройства дополнительных оборонительных сооружений. Как в том старом анекдоте: "поможет-не поможет, а к земле привыкнут". Пока что они окапываются.

Отметим, также Наталья Гуменюк рассказала, возможна ли высадка десанта россиян в Приднестровье.

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