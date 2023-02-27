На Херсонщине оккупанты отходят к Крыму и роют окопы

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска подвигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустраивая дополнительные оборонительные сооружения. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Российские войска. Фото: из открытых источников
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По ее словам, сейчас россияне подтянули туда резерв срочников из Челябинской области для обустройства дополнительных оборонительных сооружений. Как в том старом анекдоте: "поможет-не поможет, а к земле привыкнут". Пока что они окапываются.
Отметим, также Наталья Гуменюк рассказала, возможна ли высадка десанта россиян в Приднестровье.
Читайте также на портале "Комментарии" — страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу, 24 февраля (годовщина широкомасштабной агрессии рф против Украины), согласовали десятый пакет санкций против россии. Как оцениваете принятое решение? Почему ограничение принимаются с таким "скрипом"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.
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