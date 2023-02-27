Возможна ли высадка десанта россиян в Приднестровье: ответ ВСУ

Российские оккупанты не смогут организовать высадку своего десанта на территории Приднестровья, поскольку им этого не даст сделать Украина или страны НАТО. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Вертолет. Фото: из открытых источников

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им разрешит! Те силы, которые сейчас там сосредоточены на самой территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким удивлением наблюдают за сообщениями об их мощности, которые распространяет российская пропаганда", — рассказала Гуменюк.

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По ее словам, сейчас украинские военные понимают, что в случае попытки россиян десантироваться в Приднестровье, отпор будет очень мощным.

Она также уточнила, что сейчас силы нашей страны сосредоточены на границе в соответствии с той угрозой, которая гипотетически возможна.

Стоит напомнить, ранее в НАТО заявили, что у России нет достаточного количества сил в Приднестровье для того, чтобы организовать нападение на Украину.

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