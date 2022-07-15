Украинские воины сбили два российских самолета на Запорожском направлении - подробности

Украинские воины сбили еще два летательных аппарата противника. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины.

ВСУ

Как стало известно, на Запорожском направлении бойцы Центра спецопераций "А" СБУ и бойцы Вооруженных сил Украины сбили два российских самолета.

"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение – точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. Как следствие – один Су-25 уничтожен, другой – поражен", — сообщает СБУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в чем вторая половина лета станет решающей: какой прогноз на фронте. Россияне будут пытаться к концу лета выйти на админграницы Донецкой области, в то время, как ВСУ будут сдерживать наступление и добиваться существенного продвижения на юге. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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