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Украинские воины сбили два российских самолета на Запорожском направлении - подробности

Украинские воины поразили два российских СУ-25

сегодня, 16:28
Автор:

Денис
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Украинские воины сбили еще два летательных аппарата противника. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины. 

Украинские воины сбили два российских самолета на Запорожском направлении - подробности

ВСУ

Как стало известно, на Запорожском направлении бойцы Центра спецопераций "А" СБУ и бойцы Вооруженных сил Украины сбили два российских самолета. 

"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение – точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. Как следствие – один Су-25 уничтожен, другой – поражен", — сообщает СБУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в чем вторая половина лета станет решающей: какой прогноз на фронте. Россияне будут пытаться к концу лета выйти на админграницы Донецкой области, в то время, как ВСУ будут сдерживать наступление и добиваться существенного продвижения на юге. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Резников рассказал, когда было больше потерь у украинской стороны. Министр рассказал, что изменилось на фронте. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "На*ер никому не нужны": раненых оккупантов бросают прямо в поле — перехват разговора. ГУР МО публикует очередной перехват разговора оккупанта. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что серьезные изменения на поле боя в пользу Украины: в Минобороны назвали сроки. Министр обороны Резников выразил уверенность, что Украина получит больше систем большой дальности. Читайте об этом подробно в нашей статье. 




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/biitsi-tsso-a-sbu-ta-viiskovi-zsu-zbyly-dva-litaky-rf-na-zaporizkomu-napriamku
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