Резников рассказал, когда было больше потерь у украинской стороны

Алексей Резников объяснил, в каком месяце были самые большие потери среди украинских военных и что изменилось на поле боя. Об этом министр обороны рассказал в интервью BBC.



Алексей Резников, новый министр обороны, фото Фейсбук

По его словам, данные о потерях не обнародуются, а враг понес в разы больше потерь. Среди защитников больше всего погибших было и мае, ведь российские оккупанты плотно покрывали наши позиции артиллерийскими снарядами, особенно были тяжелые бои на Донбасском направлении.

Насчитывалось до тысячи выпущенных артиллерийских снарядов в час.

"Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае-месяце действительно до ста парней и девушек, к сожалению, погибало, и до 300-400 было раненых", — говорит министр.



Однако гаубицы от партнеров изменили ситуацию, это и М777, М109, французские САУ CAESAR , немецкие Panzerhaubitze, польские САУ AHS Krab, HIMARS. Таким образом, контрбатарейная борьба дала возможность поражать технику оккупантов, склады, что уменьшило интенсивность артобстрелов. Министр также добавил, что Украина надеется получить дополнительные HIMARS и М-270 MLRS.

"Украина должна понять, что война не завершена. И даже деоккупированы сейчас Киевщина, Черниговщина, Сумщина, и Винница, в которую сегодня прилетело, и Краматорск, и Николаев, и Одесса – мы живем в состоянии серьезной войны", – добавляет Резников.

Как писал портал, почти миллиард долларов оккупанты потратили на бои за Змеиный. Расчеты провели военные эксперты, посчитав сумму ущерба от потери и повреждения техники оккупантов. Освобождение острова от оккупационных войск, обстрелявших украинские подразделения там еще 24 февраля, продолжалось до 30 июня, а уже 7 июля там развевался государственный флаг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!