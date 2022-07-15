"На*ер никому не нужны": раненых оккупантов бросают прямо в поле - перехват разговора

Украинские разведчики перехватили очередной разговор российского оккупанта со своими родственниками. Видео было опубликовано на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Во время разговора захватчик рассказывает, что они ведут огонь вслепую и иногда даже по своим.

Также оккупант рассказал, что командир их батальона был тяжело ранен:

"Полтора месяца половина мозга не работала и половина тела. Сейчас восстановилось. Он никого не узнает. Ну и все, он дурак", — говорит оккупант.

Рассказывает, что у них в подразделении около двухсот убитых: "Здесь раненых оставляют и они на х… (совсем) никому не нужны. И они умирают в поле. Потому что никто их не уносит".

При этом, судя по разговору, оккупант больше всего боится не смерти, а "красной печати" в документе, что он отказался участвовать в войне.

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