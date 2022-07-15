Сколько в Украине госслужащих: целесообразно ли сокращать госаппарат

В Украине работает около 237 тысяч госслужащих, без учета работников служащих местного самоуправления и работников силовых структур и судов. Об этом рассказали эксперты CASE Украина Владимир Дубровский и Андрей Саварец, пишет CASE Украина.

Фото иллюстративное / Pixabay

А также насчитывается еще 134 тысяч полицейских, 30 тысяч работников СБУ, 60 тысяч пограничников, 15 тысяч работников прокуратуры и немало судей — все эти люди, как и должностные лица органов местного самоуправления, не подпадают под действие Закона "О государственной службе", но заполняют электронные декларации.

"Несколько органов, таких как служба занятости и другие, выведены из-под действия закона. Мне самому логика не ясна, поскольку они по сути выполняют функции государства и даже сами себя считают государственными служащими. Это повлияло на общую численность государственных служащих. Правительство может отчитываться об уменьшении их количества, однако если взять всех бюджетников по направлениям — государственные предприятия, учителя, врачи, выйдет цифра более 5.5 млн. бюджетников — это люди, которые получают зарплату за счет государственного бюджета, налогоплательщиков, — говорит Андрей Саварец.

Как известно из официальных данных, в 2021 году было потрачено на госаппарат около 100 млрд грн, 2% ВВП и почти 5% бюджетных расходов.



"Я бы сказал, если действительно можно сократить расходы на государственный аппарат вдвое, не уменьшая качества его работы, а возможно даже увеличивая эффективность, то это очень благородная задача, и это нужно делать безусловно", – говорит Владимир Дубровский.

Андрей Саварец добавляет, что "вред от чиновников" можно разделить на три части: препятствия для доступа к административным услугам и рынкам; коррупционные схемы, в которых задействованы государственные служащие; неэффективность их работы.



Потому руководители органов исполнительной власти должны определить эффективность работы специалистов и оставить профессионалов, создать проектные команды вместо департаментов или межсекторальные команды. Основной целью сокращения государственного аппарата должно быть не сбережение бюджета, а развитие эффективной государственной службы, считают эксперты.



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