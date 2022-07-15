Серьезные изменения на поле боя в пользу Украины: в Минобороны назвали сроки

В российско-украинской войне ожидаются серьезные изменения в пользу Украины. Это может произойти уже до конца текущего года. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Financial Times" заявил министр обороны Алексей Резников.

РСЗО HIMARS. Фото: Twitter А. Резников

С осторожным оптимизмом министр обороны Украины заявил, что до конца этого года контрнаступление ВСУ может принести ожидаемый позитивный результат для украинцев. Наступление украинских защитников может стать тем самым переломом в войне, о котором давно говорят и который давно прогнозируют.

Резников отметил успешную работу украинских военных на американских HIMARS, уточнив, что благодаря точным ударам за последние пару недель россияне не досчитались в Украине десятки складов с боеприпасами. При чем удары были нанесены в глубоком тылу противника. В итоге артиллерии врага стало работать намного сложнее.

По мнению Алексея Резникова, американские партнеры увидели, что передача Украине РСЗО HIMARS не привела к эскалации войны, а лишь усилил ВСУ. Поэтому теперь стоит ожидать, что такого вооружения у украинской армии станет в разы больше. В частности, Украина получит не только РСЗО с дальностью стрельбы до 80 км, но РСЗО с дальностью стрельбы до 300 км.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Венгрия заявляет о военном сценарии на случай ЧП и защите 150 тысяч жителей Закарпатья. При этом в Венгрии заявляют, что не хотели бы скачиваться в украино-российскую войну, но, если боевые действия приблизятся к их границам, то у них не останется выбора.





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