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Украина вступила в новую военную весну: какие шаги и действия могут приблизить нашу победу

Ключ к концу войны и снижению угроз в будущем только один – это поражение РФ и ее последующий развал

сегодня, 13:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Новая военная весна, в которую вступила Украина, обещает быть жаркой. Президент Владимир Зеленский заявил о тяжелейших боях на Донбассе, особенно в районе Бахмута, а также – о подготовке контрнаступления ВСУ. Тем временем в очередной сводке Института изучения войны (ISW) отмечается, что наступление россиян на Луганщине – в ступореа Кремль всячески пытается замедлить поставки оружия УкраинеЭксперты рассказали изданию "Комментарии" о том, что может приблизить нашу победу – и как должен реагировать Запад на происки РФ.

Украина вступила в новую военную весну: какие шаги и действия могут приблизить нашу победу

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Миру стоит меньше переживать за будущее России, а больше фокусироваться на будущем Украины

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк рассуждает так:


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"Те или иные предположения и предложения западных партнеров, их понимание ситуации – достаточно важны и ценны для нас. Но у нас есть свое понимание. А именно – освобождение своих территорий и людей, которые находятся в российской оккупации. Соответственно – лучшая помощь Украине со стороны Запада – танки и самолеты, боеприпасы и артиллерия. Всё, что приблизит нашу победу".

По мнению эксперта, миру стоит меньше переживать за будущее России, а больше фокусироваться на будущем Украины.

"Уже понятно, что РФ выбрала путь агрессора, террориста, изгоя. Путь мировой изоляцииИ не следует пытаться сохранить лицо тому, кто идет по такому пути. Российское лицо можно сохранить лишь в виде чучела оленей головы, повешенного на стенку", – уверен Николай Давидюк.

Он называет серьезной угрозой то, что вступил в игру Китай со своими "мирными предложениями" и, судя по данным США, попытками еще большего сближения с РФ.

"Надеюсь, риски понимают США и ЕС, которые делают Пекину соответствующие предупреждения. Всем здравомыслящим людям понятно, что ключ к концу войне и снижению угроз в будущем – поражение РФ и ее последующий развал. Это будет лучшее, что можно сделать глобальной безопасности", – констатирует эксперт.

Нам нужно насыщение фронта самоходной артиллерией

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук обращает внимание, что новейшие западные танки, которые уже передаются Украине и осваиваются нашими военными, не станут панацеей нашей победы.

"Один западный танк на поле боя, даже несколько, а уж тем более десяток – это важная пропагандистская цель для России. Ее военные будут охотиться на них, используя всё, что угодно, вплоть до крылатых ракет – лишь бы уничтожить такие танки. В том числе на базах хранения, ремонта и так далее. Второй момент – эти танки необходимо интегрировать в действующую у нас систему войск. Сам танк на поле боя ничего не стоит. Ему нужен обученный экипаж, достаточное количество боекомплекта, серьезная артподдержка. А у нас до сих пор дефицит даже минометов и мин 80-го калибра (которых должно быть побольше в каждом взводе), 120-мм, которые должные быть в каждой роте. Прерогатива для нас сейчас – насыщении фронта артиллерией. Все говорят о "Трех топорах" (155 мм гаубица М777). Но мы определенное количество этих видов вооружения уже потеряли в боях, часть – на ремонте", – подчеркивает эксперт.

По его словам, нам нужно насыщение фронта самоходной артиллерией. Больше CAESAR (155 мм французские самоходные артиллерийские установки), AHS Krab (польская самоходная гаубица калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра), наших "Богдан".

"И когда нам говорят, что мы получим кучу танков, не надо обольщаться. Мы уже видели колонны российских танков под Киевом, Черниговом, Харьковом. И помним, что с ними стало… Да, это было связано с бестолковой командной системой россиян и бестолковым использованием военной техники. Но они тоже учатся на ошибках, делают выводы. А потому очень прошу наше население не считать, что предоставление ВСУ сотен танков – это почти победа, – говорит Михаил Макарук. – У нас имеется колоссальное количество проблем, которые танками не решить. Это и недостаточное количество боеприпасов, и нехватка пехотных пулеметов. И главное – нам необходимы новые мобилизационные ресурсы. Это я говорю, как военный. За год войны определенное число защитников Украины погибло, есть раненые. Мы год отвоевали! Мы тоже хотим немного отдохнуть… Война – дело общее. И на фронт должен быть готов отправиться каждый. Защищая свою Родину, свой дом, свою семью".

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Источник: https://comments.ua/
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