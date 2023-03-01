Украина вступила в новую военную весну: какие шаги и действия могут приблизить нашу победу

Новая военная весна, в которую вступила Украина, обещает быть жаркой. Президент Владимир Зеленский заявил о тяжелейших боях на Донбассе, особенно в районе Бахмута, а также – о подготовке контрнаступления ВСУ. Тем временем в очередной сводке Института изучения войны (ISW) отмечается, что наступление россиян на Луганщине – в ступоре, а Кремль всячески пытается замедлить поставки оружия Украине. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о том, что может приблизить нашу победу – и как должен реагировать Запад на происки РФ.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Миру стоит меньше переживать за будущее России, а больше фокусироваться на будущем Украины

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк рассуждает так:

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"Те или иные предположения и предложения западных партнеров, их понимание ситуации – достаточно важны и ценны для нас. Но у нас есть свое понимание. А именно – освобождение своих территорий и людей, которые находятся в российской оккупации. Соответственно – лучшая помощь Украине со стороны Запада – танки и самолеты, боеприпасы и артиллерия. Всё, что приблизит нашу победу".

По мнению эксперта, миру стоит меньше переживать за будущее России, а больше фокусироваться на будущем Украины.

И не следует пытаться сохранить лицо тому, кто идет по такому пути. Российское лицо можно сохранить лишь в виде чучела оленей головы, повешенного на стенку", – уверен Николай Давидюк. "Уже понятно, что РФ выбрала путь агрессора, террориста, изгоя. Путь мировой изоляции

Он называет серьезной угрозой то, что вступил в игру Китай со своими "мирными предложениями" и, судя по данным США, попытками еще большего сближения с РФ.

"Надеюсь, риски понимают США и ЕС, которые делают Пекину соответствующие предупреждения. Всем здравомыслящим людям понятно, что ключ к концу войне и снижению угроз в будущем – поражение РФ и ее последующий развал. Это будет лучшее, что можно сделать глобальной безопасности", – констатирует эксперт.

Нам нужно насыщение фронта самоходной артиллерией

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук обращает внимание, что новейшие западные танки, которые уже передаются Украине и осваиваются нашими военными, не станут панацеей нашей победы.

"Один западный танк на поле боя, даже несколько, а уж тем более десяток – это важная пропагандистская цель для России. Ее военные будут охотиться на них, используя всё, что угодно, вплоть до крылатых ракет – лишь бы уничтожить такие танки. В том числе на базах хранения, ремонта и так далее. Второй момент – эти танки необходимо интегрировать в действующую у нас систему войск. Сам танк на поле боя ничего не стоит. Ему нужен обученный экипаж, достаточное количество боекомплекта, серьезная артподдержка. А у нас до сих пор дефицит даже минометов и мин 80-го калибра (которых должно быть побольше в каждом взводе), 120-мм, которые должные быть в каждой роте. Прерогатива для нас сейчас – насыщении фронта артиллерией. Все говорят о "Трех топорах" (155 мм гаубица М777). Но мы определенное количество этих видов вооружения уже потеряли в боях, часть – на ремонте", – подчеркивает эксперт.

По его словам, нам нужно насыщение фронта самоходной артиллерией. Больше CAESAR (155 мм французские самоходные артиллерийские установки), AHS Krab (польская самоходная гаубица калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра), наших "Богдан".

"И когда нам говорят, что мы получим кучу танков, не надо обольщаться. Мы уже видели колонны российских танков под Киевом, Черниговом, Харьковом. И помним, что с ними стало… Да, это было связано с бестолковой командной системой россиян и бестолковым использованием военной техники. Но они тоже учатся на ошибках, делают выводы. А потому очень прошу наше население не считать, что предоставление ВСУ сотен танков – это почти победа, – говорит Михаил Макарук. – У нас имеется колоссальное количество проблем, которые танками не решить. Это и недостаточное количество боеприпасов, и нехватка пехотных пулеметов. И главное – нам необходимы новые мобилизационные ресурсы. Это я говорю, как военный. За год войны определенное число защитников Украины погибло, есть раненые. Мы год отвоевали! Мы тоже хотим немного отдохнуть… Война – дело общее. И на фронт должен быть готов отправиться каждый. Защищая свою Родину, свой дом, свою семью".

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