Интенсивность боев в Бахмуте нарастает, здесь сейчас самая тяжелая ситуация на фронте. Об этом по итогам проведения расширенного заседания Ставки Верховного главнокомандующего рассказал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы государства.



Зеленський провів засідання ставки

"Тяжелее всего по-прежнему — Бахмут и бои, имеющие значение для защиты города. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает, — заявил Зеленский. — Конечно, рассмотрели на Ставке и другие направления на Донбассе, также зоны ответственности группировок "Таврия" и "Одесса". Генерал Москалев доложил о ситуации вокруг Херсона и области. Генерал Наев доложил о ситуации на севере и по периметру границы – контроль за ситуацией у наших сил".

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Кроме этого, Зеленский заявил о подготовке контрнаступления:

"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель, и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою за Украину! Слава Украине !".

По мнению экспертов, контрнаступление украинских военных может начаться в течение 30-60 ближайших суток. В частности, для этого австралийцы совместно с другими западными инструкторами подготовили две сотни украинских пехотинцев. А Россия пытается замедлить поставки западного оружия в Украину. В частности, Россия активизировали информационные вбросы, которые имеют целью замедлить, растянуть во время поставки военной помощи Украине, также усиливает продвижение информационных операций "под чужим флагом", чтобы отвлечь внимание от отсутствия побед на поле боя и замедлить предоставление Западом танков и другой помощи накануне ожидаемых украинских контрнаступлений.