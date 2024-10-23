У РФ новые захваченные территории и продвижение: карта DeepState

22 октября страна-агрессор оккупировала село Новосадово Донецкой области, которое находится на границе Донецкой и Луганской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект "DeepState".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Сообщается, что согласно данным Википедии, по состоянию на 2018 в Новосадовом не было людей, которые бы там постоянно проживали. Село уже было оккупировано во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, но 24 октября 2022 года ВСУ освободили его.

Противник также продвинулся в селе Кругляковцы, что в Купянском районе Харьковской области, к реке Оскол.

Продвижение россиян зафиксировано возле Богоявленки в Волновахском районе Донецкой области, Зоряного и Селидово, что в Покровском районе Донецкой области и Новодмитровки Краматорского района Донецкой области.

Отметим, аналитики DeepState сообщали, что 20 октября российские захватчики оккупировал село Желанное Второе в Покровском районе Донецкой области.

Аналитики также подтверждают, что российские военные продвинулись в Вишневом Изюмского района Харьковской области, Горняке в Донецкой области, у Ольговки Курской области и Любимовки в Курской области.

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