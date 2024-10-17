План РФ снова рухнул: DeepState сообщил, где ВСУ восстановили позиции (КАРТА)

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Кравцев Сергей
Украинские защитники восстановили позиции в районе Липцов Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует обновленная карта мониторингового проекта DeepState.
ВСУ. Фото: из открытых источников
В то же время аналитики сообщают, что враг сумел продвинуться возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки.
Отметим, 16 октября DeepState сообщал, что Россия оккупировала поселок Островское Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области.
Также российские захватнические войска продвинулись у Левадного в Запорожской области, Цукурино в Донецкой области и в Торецке Донецкой области.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Курской области РФ, где ВСУ не прекращали свою операцию, продолжаются качели и нет постоянной линии соприкосновения. В какой-то момент враг усиливает свои контратаки. Затем наступает подходящий момент для контратак уже со стороны Сил обороны. Но тенденция не совсем благоприятная для наших военных. Об этом в эфире Radio NV рассказал аналитик и соучредитель проекта DeepState Руслан Микула.
Микула также рассказал об "очень плохой тенденции", которая фиксируется на Курском направлении. Противник начал применять FPV-дроны с витой парой, устойчивые к РЭБам. Соответственно, у них значительно выше коэффициент попадания, чем у обычных беспроводных FPVишек.
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