План РФ снова рухнул: DeepState сообщил, где ВСУ восстановили позиции (КАРТА)

Украинские защитники восстановили позиции в районе Липцов Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует обновленная карта мониторингового проекта DeepState.

ВСУ. Фото: из открытых источников

В то же время аналитики сообщают, что враг сумел продвинуться возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки.





Отметим, 16 октября DeepState сообщал, что Россия оккупировала поселок Островское Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области.

Также российские захватнические войска продвинулись у Левадного в Запорожской области, Цукурино в Донецкой области и в Торецке Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Курской области РФ, где ВСУ не прекращали свою операцию, продолжаются качели и нет постоянной линии соприкосновения. В какой-то момент враг усиливает свои контратаки. Затем наступает подходящий момент для контратак уже со стороны Сил обороны. Но тенденция не совсем благоприятная для наших военных. Об этом в эфире Radio NV рассказал аналитик и соучредитель проекта DeepState Руслан Микула.

"Полоса меняется по несколько раз за сутки, некоторые посадки переходят из рук в руки. В общем, ситуация тяжелая. Силы обороны ввели дополнительные резервы для того, чтобы сдержать врага, ведь он в прошлом месяце накопил [там] существенные силы", — отметил эксперт.

Микула также рассказал об "очень плохой тенденции", которая фиксируется на Курском направлении. Противник начал применять FPV-дроны с витой парой, устойчивые к РЭБам. Соответственно, у них значительно выше коэффициент попадания, чем у обычных беспроводных FPVишек.

"Как сказал один десантник: "Это, по сути, ПТУРы новой генерации, когда FPV-дрон, связанный витой парой с точкой запуска, фактически нечувствителен к РЭБам". Поэтому враг применяет такой новый тип вооружения", — пояснил эксперт.