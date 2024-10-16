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ВСУ держали оборону до последнего: DeepState сообщил, куда прорвался враг

По сообщению DeepState, враг оккупировал поселок Островское в Донецкой области

сегодня, 07:00
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Кравцев Сергей

Россия оккупировала поселок Островское Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую обновленные данные мониторингового проекта DeepState.

ВСУ держали оборону до последнего: DeepState сообщил, куда прорвался враг

Российские военные. Фото: из открытых источников

Также российские захватнические войска продвинулись у Левадного в Запорожской области, Цукурино в Донецкой области и в Торецке Донецкой области.

Отметим, 15 октября DeepState сообщал, что о продвижении российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях, в частности в одном из ключевых городов Донбасса – Торецке. 

"Враг продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке", – отмечали аналитики DeepState. 

Стоит добавить, что у россиян практически каждый день есть продвижение на восточном фронте. Так, 14 октября аналитики мониторингового проекта DeepState обновив карту, акцентировали внимание на том, что российские захватчики сумели продвинулись возле Угледара и Часового Яра в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — войска РФ недавно возобновили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей, добившись тактических успехов. Но это пока не выглядит частью более масштабных оперативных наступательных усилий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватчики подобрались практически вплотную к городу Курахово Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20512
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