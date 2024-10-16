ВСУ держали оборону до последнего: DeepState сообщил, куда прорвался враг

Россия оккупировала поселок Островское Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую обновленные данные мониторингового проекта DeepState.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Также российские захватнические войска продвинулись у Левадного в Запорожской области, Цукурино в Донецкой области и в Торецке Донецкой области.

Отметим, 15 октября DeepState сообщал, что о продвижении российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях, в частности в одном из ключевых городов Донбасса – Торецке.

"Враг продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке", – отмечали аналитики DeepState.

Стоит добавить, что у россиян практически каждый день есть продвижение на восточном фронте. Так, 14 октября аналитики мониторингового проекта DeepState обновив карту, акцентировали внимание на том, что российские захватчики сумели продвинулись возле Угледара и Часового Яра в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — войска РФ недавно возобновили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей, добившись тактических успехов. Но это пока не выглядит частью более масштабных оперативных наступательных усилий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватчики подобрались практически вплотную к городу Курахово Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.



