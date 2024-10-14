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Действительно ли РФ пошла в более масштабное наступление: в США показали карту и дали ответ

Аналитики ISW рассказали, о чем говорят успехи РФ на границе Донецкой и Запорожской областей

сегодня, 06:55
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Кравцев Сергей

Войска РФ недавно возобновили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей, добившись тактических успехов. Но это пока не выглядит частью более масштабных оперативных наступательных усилий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Действительно ли РФ пошла в более масштабное наступление: в США показали карту и дали ответ

Российские военные. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что 12 и 13 октября российские и украинские источники заявили, что подразделения российских войск начали наступление в районе Левадного (к юго-западу от Большой Новоселки) и прорвали украинскую оборону.

По словам украинского военного наблюдателя, противник достиг окраин Левадного и имеет продвижение в направлении Новодаровки.

Российские военкоры утверждали, что войска РФ захватили Левадное и продвинулись до южной окраины Новодаровки, хотя ISW не обнаружил подтверждения этим российским заявлениям.

Эксперты пришли к выводу, что данные тактически успехи не является результатом внезапного или неожиданного российского прорыва.

В Институте подчеркнули, что противник активизировался на уже долго бездействующем участке фронта. Это произошло в западной части Запорожской области около Каменского (к югу от Степногорска) в начале октября. Однако такая деятельность пока была ограниченной и привела лишь к незначительным тактическим успехам.

По мнению аналитиков, войска РФ могут возобновить действия на менее активных участках фронта на юге Украины для нескольких целей: чтобы отвлечь внимание Украины от приоритетных наступательных операций России в Донецкой области; чтобы скоординировать силы ВСУ вдоль фронта на юге Украины, тем сам не допустив передислокацию украинских войск в Донецкую область.

В отчете сказано, что согласованные наступательные операции РФ в районе границы Донецкой и Запорожской областей теоретически могли бы поддерживать оперативные усилия РФ по ликвидации более широкого украинского выступа на западе Донецкой области. Они также могли бы способствовать продвижению к трассе Н-15 (Донецк-Запорожье) путем давления на трассу Т-0518 (Большая Новоселка-Богатырь) и прессинга на западный фланг украинской группировки на западе Донецкой области. Однако россияне активизировались на западном берегу реки Мокрые Ялы, которая течет на запад вдоль трассы Т-0518, а также на западной окраине Большой Новоселки. В настоящее время враг пытается продвинуться в районах, которые расходятся с западным флангом украинского выступа на западе Донецкой области.

Для дальнейшего продвижения по шоссе Т-0518 и развития наступления на западный фланг украинского выступа российским войскам, вероятно, потребуется захватить Великую Новоселку. Это потребует усиления наступательной активности на восточном берегу реки Мокрые Ялы, непосредственно к югу от Великой Новоселки.

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Действительно ли РФ пошла в более масштабное наступление: в США показали карту и дали ответ - фото 2




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