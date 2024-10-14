Новые подробности прорыва россиян: стоит ли "бить тревогу" из-за событий на Курщине

Российские войска активизировались в Курской области и, по информации аналитиков DeepState, им удалось прорвать левый фланг Сил обороны. Также о том, что группировка ВСУ попала в засаду и потеряла много техники, писало издание Forbes. Стоит ли серьезно беспокоиться о событиях, которые сейчас происходят на Курщине не в нашу пользу? Какова вероятность, что россияне и дальше будут прорывать оборону ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Надо дождаться официальных заявлений Генштаба

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник в эфире "24 Канала" рассказал, что обострение ситуации на Курском направлении действительно происходит, однако нужно дождаться подтвержденной информации, а пока не стоит объявлять тревогу.

"Если мы увидим прорыв на 15-20 километров, тогда будем бить тревогу, но сейчас этого нет", — считает эксперт.

Он отметил, что нужно следить только за тем, что говорят официальные лица, прежде всего – Генштаб.

Также эксперт прокомментировал информацию о том, что Силам обороны на Курщине удалось нанести россиянам значительные потери в военной технике, отметив, что это "отличная новость".

"Если это 2-3 танка и 2-3 бронированных машин, то это хорошо, но под словом "значительные" лично я представляю механизированную роту. А это более 10 единиц техники", — подчеркнул Черник.

Перед российским руководством встанет новый вопрос

Военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале заявил, что российские войска продвинулись вглубь группировки ВСУ в Курской области на расстояние до 7 километров и остановились, сил и средств продвигаться дальше у них больше нет.

Эксперт подтвердил, что авиация РФ продолжает уравнивать с землей все на своей же территории – "сносят села и города".

"Ситуация в Курской области начинает проясняться. Противник вклинился, есть подтверждение. До 7 километров они продвинулись вглубь нашей группировки, и на этом они остановились. Сил и средств больше нет. Второго эшелона для наращивания усилий нет, резерва для развития успеха нет", — сказал он.

По словам Жданова, ВСУ "методически" выбивают российские войска с утраченных позиций "с двух сторон" и нельзя точно сказать, сколько они там еще способны продержаться.

Олег Жданов добавил, что россияне несут колоссальные потери.

"Видимо, сейчас снова встанет вопрос перед российским руководством о том, откуда же снимать резервы для опрокидывания в Курскую область", — сказал он, заявив о тенденции к снижению боевых действий в Харьковской области.

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