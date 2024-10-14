Новые подробности прорыва россиян: стоит ли "бить тревогу" из-за событий на Курщине

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Кравцев Сергей
Российские войска активизировались в Курской области и, по информации аналитиков DeepState, им удалось прорвать левый фланг Сил обороны. Также о том, что группировка ВСУ попала в засаду и потеряла много техники, писало издание Forbes. Стоит ли серьезно беспокоиться о событиях, которые сейчас происходят на Курщине не в нашу пользу? Какова вероятность, что россияне и дальше будут прорывать оборону ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник в эфире "24 Канала" рассказал, что обострение ситуации на Курском направлении действительно происходит, однако нужно дождаться подтвержденной информации, а пока не стоит объявлять тревогу.
Он отметил, что нужно следить только за тем, что говорят официальные лица, прежде всего – Генштаб.
Также эксперт прокомментировал информацию о том, что Силам обороны на Курщине удалось нанести россиянам значительные потери в военной технике, отметив, что это "отличная новость".
Военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале заявил, что российские войска продвинулись вглубь группировки ВСУ в Курской области на расстояние до 7 километров и остановились, сил и средств продвигаться дальше у них больше нет.
Эксперт подтвердил, что авиация РФ продолжает уравнивать с землей все на своей же территории – "сносят села и города".
По словам Жданова, ВСУ "методически" выбивают российские войска с утраченных позиций "с двух сторон" и нельзя точно сказать, сколько они там еще способны продержаться.
Олег Жданов добавил, что россияне несут колоссальные потери.
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