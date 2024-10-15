DeepState обновил карту: к захвату какого города приблизился враг

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ночь на 15 октября аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, указав на продвижение российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях, в частности в одном из ключевых городов Донбасса – Торецке.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, что у россиян практически каждый день есть продвижение на восточном фронте. Так, 14 октября аналитики мониторингового проекта DeepState обновив карту, акцентировали внимание на том, что российские захватчики сумели продвинулись возле Угледара и Часового Яра в Донецкой области.
Читайте также на портале "Комментарии" — войска РФ недавно возобновили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей, добившись тактических успехов. Но это пока не выглядит частью более масштабных оперативных наступательных усилий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что 12 и 13 октября российские и украинские источники заявили, что подразделения российских войск начали наступление в районе Левадного (к юго-западу от Большой Новоселки) и прорвали украинскую оборону. По словам украинского военного наблюдателя, противник достиг окраин Левадного и имеет продвижение в направлении Новодаровки. Российские военкоры утверждали, что войска РФ захватили Левадное и продвинулись до южной окраины Новодаровки, хотя ISW не обнаружил подтверждения этим российским заявлениям.
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