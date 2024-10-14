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Враг прорвался возле двух ключевых городов на Донетчине и на Курщине: детали DeepState

По сообщениям DeepState, враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на, идет вперед на Курщине

сегодня, 07:10
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Кравцев Сергей

В ночь на 14 октября аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, акцентировав внимание на том, что российские захватчики сумели продвинулись возле Угледара и Часового Яра в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", говорится в сообщении DeepState.

Враг прорвался возле двух ключевых городов на Донетчине и на Курщине: детали DeepState

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки (Курской обл. РФ — ред.), Кремневого (Курской обл. РФ — ред.), в Цукурино и Золотой Ниве", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые подробности прорыва россиян: стоит ли "бить тревогу" из-за событий на Курщине.

Также издание "Комментарии" сообщало – войска РФ недавно возобновили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей, добившись тактических успехов. Но это пока не выглядит частью более масштабных оперативных наступательных усилий. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 12 и 13 октября российские и украинские источники заявили, что подразделения российских войск начали наступление в районе Левадного (к юго-западу от Большой Новоселки) и прорвали украинскую оборону. По словам украинского военного наблюдателя, противник достиг окраин Левадного и имеет продвижение в направлении Новодаровки. Российские военкоры утверждали, что войска РФ захватили Левадное и продвинулись до южной окраины Новодаровки, хотя ISW не обнаружил подтверждения этим российским заявлениям. 

Эксперты пришли к выводу, что данные тактически успехи не является результатом внезапного или неожиданного российского прорыва.

Враг прорвался возле двух ключевых городов на Донетчине и на Курщине: детали DeepState - фото 2




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