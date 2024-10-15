BILD назвал город Донбасса, который вскоре может повторить судьбу Угледара

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Кравцев Сергей
Российские захватчики подобрались практически вплотную к городу Курахово Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Аналитик в середине сентября лично побывал в прифронтовом Курахово, где до войны проживало почти 18 тысяч человек. Тогда российские войска стояли примерно в 8 км к востоку. В начале октября они совершили прорыв, захватив поселок Островское и выйдя к берегам Кураховского водохранилища. Теперь россияне остановились всего в 2 км от города и продолжают наступать, несмотря на большие потери.
Читайте также на портале "Комментарии" — военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что оккупанты могут захватить Курахово без труда, заставив ВСУ отойти от города, и для этого им нужно перерезать ключевую трассу, перекрыв обеспечение наших военных.
Эксперт отметил, что на прошлой неделе россиянам удалось пройти на границе Донецкой и Запорожской областей, в районе Гуляйполя и Великой Новоселки, около 1 км вглубь территории Украины.
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