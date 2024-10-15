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BILD назвал город Донбасса, который вскоре может повторить судьбу Угледара

Аналитик BILD сообщает, оккупанты уже в 2 км до Курахово, бои становятся серьезнее

сегодня, 11:36
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Кравцев Сергей

Российские захватчики подобрались практически вплотную к городу Курахово Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.

BILD назвал город Донбасса, который вскоре может повторить судьбу Угледара

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитик в середине сентября лично побывал в прифронтовом Курахово, где до войны проживало почти 18 тысяч человек. Тогда российские войска стояли примерно в 8 км к востоку. В начале октября они совершили прорыв, захватив поселок Островское и выйдя к берегам Кураховского водохранилища. Теперь россияне остановились всего в 2 км от города и продолжают наступать, несмотря на большие потери.

"Бои вблизи Курахово становятся все более серьезными. Мы видим большой прорыв, который был здесь сделан, около 6-7 км, которые прошли за последний месяц. Это очень узкая полоска, как змея, по которой идут на Курахово", — отметил Репке.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что оккупанты могут захватить Курахово без труда, заставив ВСУ отойти от города, и для этого им нужно перерезать ключевую трассу, перекрыв обеспечение наших военных. 

Эксперт отметил, что на прошлой неделе россиянам удалось пройти на границе Донецкой и Запорожской областей, в районе Гуляйполя и Великой Новоселки, около 1 км вглубь территории Украины. 

"Не надо быть большим аналитиком, открываем карту DeepState и видим, что дальше для захватчика большая цель — перекрыть дорогу, которая соединяет Курахово с городом Запорожья. Это чтобы сделать пребывание наших военных в Курахово и на его окрестностях невозможным, и заставить украинское командование отойти из этого населенного пункта, и таким образом россияне смогли бы совершить большой восторг, не прилагая значительных усилий", — пояснил он.




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