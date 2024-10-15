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Какой город РФ может захватить "без значительных усилий": почему не атакует Покровск в лоб

Россия понимает, что время на прорыв фронта ограничено

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Вражеская армия продолжает пытаться продвигаться на Донбассе, не скрывая своих планов захватить всю Донецкую область. Какой город оккупанты могут захватить "без значительных усилий"? Почему РФ не атакует Покровск в лоб? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Какой город РФ может захватить "без значительных усилий": почему не атакует Покровск в лоб

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Для захватчика большая цель – перекрыть дорогу, соединяющую Курахово с городом Запорожье

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что оккупанты могут захватить Курахово без труда, заставив ВСУ отойти от города, и для этого им нужно перерезать ключевую трассу, перекрыв обеспечение наших военных.

Эксперт отметил, что на прошлой неделе россиянам удалось пройти на границе Донецкой и Запорожской областей, в районе Гуляйполя и Великой Новоселки, около 1 км вглубь территории Украины.

"Не надо быть большим аналитиком, открываем карту DeepState и видим, что дальше для захватчика большая цель — перекрыть дорогу, которая соединяет Курахово с городом Запорожья. Это чтобы сделать пребывание наших военных в Курахово и на его окрестностях невозможным, и заставить украинское командование отойти из этого населенного пункта, и таким образом россияне смогли бы совершить большой восторг, не прилагая значительных усилий", — пояснил он.

Эксперт отметил, что сейчас самая сложная ситуация в направлении Селидового и Покровска. Штурмовые группы врага проводят постоянные атаки, чтобы захватить Селидово, а затем для них откроется Покровск. Кроме того, происходит продвижение в Торецке, "россияне захватывают улицу за улицей, дом за домом".

В настоящее время РФ сосредоточила свои силы на флангах от Покровска.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире "Киев 24" отметил, что Донецкая область для России значительно тяжелее и приоритетнее Курской области.

По его словам, приоритетность и значимость этой цели российский диктатор Владимир Путин определил еще в 2022 году.

"Это захватить полностью Донецкую и Луганскую область. Враг будет пытаться расширять южный плацдарм для того, чтобы выйти на южные рубежи Покровска. Сейчас у них стоит задача выйти на Курахово, Селидово и Покровск. И эта наступательная операция южнее этих населенных пунктов с этим и пов ", — сказал Тимочко.

Он также добавил, что ныне оккупанты пытаются расширять свои фронты для того, чтобы прикрыть свои фланги под Покровском.

"Это одна из причин, почему они концентрируют силы на флангах, а не пытаются пока атаковать Покровск в лоб. Такая интенсивность боев ближайшие несколько недель будет точно происходить в таком режиме. И примерно на этих же линиях фронта", — отметил Иван Тимочко.

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