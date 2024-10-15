Какой город РФ может захватить "без значительных усилий": почему не атакует Покровск в лоб

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Кравцев Сергей
Вражеская армия продолжает пытаться продвигаться на Донбассе, не скрывая своих планов захватить всю Донецкую область. Какой город оккупанты могут захватить "без значительных усилий"? Почему РФ не атакует Покровск в лоб? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что оккупанты могут захватить Курахово без труда, заставив ВСУ отойти от города, и для этого им нужно перерезать ключевую трассу, перекрыв обеспечение наших военных.
Эксперт отметил, что на прошлой неделе россиянам удалось пройти на границе Донецкой и Запорожской областей, в районе Гуляйполя и Великой Новоселки, около 1 км вглубь территории Украины.
Эксперт отметил, что сейчас самая сложная ситуация в направлении Селидового и Покровска. Штурмовые группы врага проводят постоянные атаки, чтобы захватить Селидово, а затем для них откроется Покровск. Кроме того, происходит продвижение в Торецке, "россияне захватывают улицу за улицей, дом за домом".
Председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире "Киев 24" отметил, что Донецкая область для России значительно тяжелее и приоритетнее Курской области.
По его словам, приоритетность и значимость этой цели российский диктатор Владимир Путин определил еще в 2022 году.
Он также добавил, что ныне оккупанты пытаются расширять свои фронты для того, чтобы прикрыть свои фланги под Покровском.
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