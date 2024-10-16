DeepState сообщает об "очень плохой тенденции" на Курщине: с какой проблемой столкнулись ВСУ

В Курской области РФ, где ВСУ не прекращали свою операцию, продолжаются качели и нет постоянной линии соприкосновения. В какой-то момент враг усиливает свои контратаки. Затем наступает подходящий момент для контратак уже со стороны Сил обороны. Но тенденция не совсем благоприятная для наших военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio NV рассказал аналитик и соучредитель проекта DeepState Руслан Микула.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Полоса меняется по несколько раз за сутки, некоторые посадки переходят из рук в руки. В общем, ситуация тяжелая. Силы обороны ввели дополнительные резервы для того, чтобы сдержать врага, ведь он в прошлом месяце накопил [там] существенные силы", — отметил эксперт.

Микула также рассказал об "очень плохой тенденции", которая фиксируется на Курском направлении. Противник начал применять FPV-дроны с витой парой, устойчивые к РЭБам. Соответственно, у них значительно выше коэффициент попадания, чем у обычных беспроводных FPVишек.

"Как сказал один десантник: "Это, по сути, ПТУРы новой генерации, когда FPV-дрон, связанный витой парой с точкой запуска, фактически нечувствителен к РЭБам". Поэтому враг применяет такой новый тип вооружения", — пояснил эксперт.

Он добавил, что ему неизвестно, и не знает, есть ли у кого-то идеи, как бороться с такими дронами.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина пытается показать, что сможет эффективно использовать увеличенную поддержку от союзников. В августе украинские войска совершили неожиданный прорыв в Курскую область России, взяв под контроль около 100 поселков и сел, а также провели серию дальнобойных ударов по российским объектам и оккупированной территории. Однако теперь уже становится очевидно, что украинские войска сталкиваются с нехваткой техники, в том числе бронетехники и артиллерии, а также с дефицитом личного состава. Об этом пишет The Wall Street Journal.



