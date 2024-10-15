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Действительно ли РФ отбила территорию на главном украинском выступе в Курской области (КАРТА)

По сообщению ISW, российские войска отвоевали примерно 46% территории на украинском выступе в Курской области

сегодня, 07:10 comments1483
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Кравцев Сергей

Геолокационные кадры 14 октября указывают на то, что контратаки российской армии в Курской области все-таки увенчались успехом. Россияне отбили территорию на главном украинском выступе в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится отчете американского Института изучения войны (ISW).

Действительно ли РФ отбила территорию на главном украинском выступе в Курской области (КАРТА)

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

В частности, российские военкоры утверждали, что россияне отбили Толстый Луг (к юго-востоку от Коренево), а один блогер утверждал, что подразделения российской 11-й воздушно-десантной бригады отбили Черкасскую Конопельку (к юго-востоку от Суджи). Позже блогер утверждал, что не может подтвердить захват Черкасской Конопельки. Также военкоры утверждали, что войска РФ отбили территорию к юго-востоку от Коренево в районе Новоивановки и к юго-востоку от Суджи в районе Борки и Плехово.

Однако аналитики ISW не зафиксировали подтверждения ни одному из этих российских заявлений.

Также военкор РФ заявил, что сообщения о том, что россияне продвинулись к окраинам Суджи, являются ложными, и ISW собрала лишь достаточные данные, чтобы оценить, что российские войска находятся примерно в 7 км от ближайшей точки на окраине Суджи, хотя российские войска могут быть ближе.

Российские источники утверждали, что войска РФ проводили наступательные операции в районе Кремяного, Любимовки, Зеленого Шляха, Новоивановки, Фанасеевки и Плехово.

Российские войска, как сообщается, отбили территорию в Глушковском районе (к западу от главного украинского выступа в Курской области) 14 октября.

Военкоры РФ утверждают, что россияне захватили Новый Путь (к юго-западу от Глушково) и вытеснили ВСУ с большей части украинского выступа к югу от Веселого (также к юго-западу от Глушково). Однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Российские источники утверждают, что украинские войска контратаковали в районе Нового Пути.

Кроме того, российский военкор заявил, что в Курской области началась осенняя распутица и что опора российских войск на гусеничные машины дает российским войскам преимущество перед украинскими колесными машинами. Блогер отметил, что грязь влияет как на украинские, так и на российские боевые операции. 

ISW обнаружил визуальные доказательства или заявления России о том, что российские войска отвоевали примерно 46% территории на украинском выступе в Курской области.

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Действительно ли РФ отбила территорию на главном украинском выступе в Курской области (КАРТА) - фото 2



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-14-2024
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