На Западе рассказали, удалось ли Курской операцией Киеву доказать, что он готов продолжать войну

Украина пытается показать, что сможет эффективно использовать увеличенную поддержку от союзников. В августе украинские войска совершили неожиданный прорыв в Курскую область России, взяв под контроль около 100 поселков и сел, а также провели серию дальнобойных ударов по российским объектам и оккупированной территории. Однако теперь уже становится очевидно, что украинские войска сталкиваются с нехваткой техники, в том числе бронетехники и артиллерии, а также с дефицитом личного состава. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Издание отмечает, на внутреннем фронте украинцы все больше истощаются войной. Некоторые социологические опросы даже показывают рост числа тех, кто готов к переговорам с Москвой уже сейчас. Однако, согласно данным августовского опроса, менее одного из десяти украинцев готов согласиться на территориальные уступки РФ.

СМИ приводит слова политолога Константина Батожского, который говорит, что "украинцы не готовы перевернуть страницу".

Журналисты отмечают, нельзя сказать, что Россия безболезненно для себя продолжает эту войну. Москва также несет ощутимые потери. По данным американских аналитиков, сентябрь стал самым смертоносным месяцем для российской армии, с потерями до 1200 военных в день. Военные успехи России достигаются главным образом за счет многочисленных атак пехотных подразделений, состоящих из осужденных, которых вытаскивают из тюрем и обещают помилование и зарплаты.

The Wall Street Journal пишет, украинские военные соглашаются, что любое мирное соглашение без полной победы не будет длительным и как только будет подходящий момент, россияне нападут снова, и так будет продолжаться, пока Украина будет продолжать существовать на карте мира.

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