Почему ВСУ придется далеко отходить вглубь Донбасса: как остановить российскую пехоту

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Кравцев Сергей
Непростая ситуация на фронте продолжает оставаться в центре внимания. Ведь, несмотря на просто безумные потери, враг не прекращает штурмовые действия. И уже тревожные новости поступают из Часового Яра, который долго пытается оккупировать враг. В каком случае ВСУ придется уходить подальше, оставляя свои позиции? Какое эффективное решение может быть против российской пехоты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV отметил, что через город Часов Яр в Донецкой области проходит канал Северский Донец, в котором нет воды, и он работает как укрепление для наших воинов.
По словам эксперта, если российские оккупанты пройдут этот канал и закрепятся в городе, то украинским бойцам "придется очень далеко отходить".
Он пояснил, что российские захватчики уничтожили Часов Яр авиабомбами, артиллерию и ракетными ударами, враги "системно сносят дом за домом", и удержать город становится все сложнее.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона рассказал, что применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) с воздушным подрывом снарядов может являться решением против большого количества человеческого ресурса на поле боя в Украине.
По его словам, к сожалению, это решение практически не применялось и не применяются на украинском фронте, реактивным снарядам с воздушным подрывом не уделяют достаточного внимания.
Коваленко считает, что такой вариант боеприпасов следует учитывать, в контексте перспективы перехода российских войск на формат маршевых батальонов с доминирующей пехотной компонентой.
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