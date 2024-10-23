Почему ВСУ придется далеко отходить вглубь Донбасса: как остановить российскую пехоту

Непростая ситуация на фронте продолжает оставаться в центре внимания. Ведь, несмотря на просто безумные потери, враг не прекращает штурмовые действия. И уже тревожные новости поступают из Часового Яра, который долго пытается оккупировать враг. В каком случае ВСУ придется уходить подальше, оставляя свои позиции? Какое эффективное решение может быть против российской пехоты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

ВСУ постараются удержать очень важный рубеж

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV отметил, что через город Часов Яр в Донецкой области проходит канал Северский Донец, в котором нет воды, и он работает как укрепление для наших воинов.

По словам эксперта, если российские оккупанты пройдут этот канал и закрепятся в городе, то украинским бойцам "придется очень далеко отходить".

"И там враг уже несколько раз делал попытки и даже переходил через этот канал. Но его каждый раз отбрасывают и каждый раз укрепляют оборону. Смогут ли отбросить в этот раз – сказать сложно", – сказал Нарожный.

Он пояснил, что российские захватчики уничтожили Часов Яр авиабомбами, артиллерию и ракетными ударами, враги "системно сносят дом за домом", и удержать город становится все сложнее.

"Будем надеяться, что наши защитники смогут удержать. Это очень важный рубеж. Если враг пройдет этот канал и закрепится во Временном Яру после этого перехода, это значит, что нам придется очень далеко отходить. А дальше за Часовым Яром Константиновка, Славянск, Краматорск – большие города, и их оборонять будет значительно сложнее”, – прокомментировал эксперт.

РСЗО с воздушным подрывом снарядов может быть эффективным решением

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона рассказал, что применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) с воздушным подрывом снарядов может являться решением против большого количества человеческого ресурса на поле боя в Украине.

По его словам, к сожалению, это решение практически не применялось и не применяются на украинском фронте, реактивным снарядам с воздушным подрывом не уделяют достаточного внимания.

"В украинском варианте, учитывая штатные РСЗО, этот функционал могли бы выполнять советские системы 122-мм БМ-21 "Град", 220-мм БМ-27 "Ураган" и 300-мм БМ-30 "Смерч", – отметил эксперт.

Коваленко считает, что такой вариант боеприпасов следует учитывать, в контексте перспективы перехода российских войск на формат маршевых батальонов с доминирующей пехотной компонентой.

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