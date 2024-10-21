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РФ прорвалась вперед сразу в двух областях и есть угроза под Курском: карта DeepState

По сообщению DeepState, враг оккупировал еще одно село в Донецкой области и продвинулся на Харьковщине

сегодня, 06:52 comments1028
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Кравцев Сергей

20 октября российские захватчики оккупировал село Желанное Второе в Покровском районе Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта "DeepState".

РФ прорвалась вперед сразу в двух областях и есть угроза под Курском: карта DeepState

Российские военные. Фото: из открытых источников

Аналитики также подтверждают, что российские военные продвинулись в Вишневом Изюмского района Харьковской области, Горняке в Донецкой области, у Ольговки Курской области и Любимовки в Курской области.

Отметим, 20 октября аналитики DeepState сообщали, что враг продвинулся в Кругляковке, Максимильяновке, возле Петропавловки, Часового Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго и Зоряного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков DeepState к обновленной карте боевых действий.

Российские войска также продолжали наступательные операции северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Старицы 18 и 19 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска во время усиленного механизированного наступления численностью в роту 19 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 19 октября, показывают, что враг недавно продвинулся вдоль улицы Луговой на юго-западе Кругляковки во время данного наступления.

Украинские подразделения, отразившие нападение, сообщили, что украинские войска уничтожили восемь российских бронемашин и три танка, а также повредили еще шесть бронемашин.

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РФ прорвалась вперед сразу в двух областях и есть угроза под Курском: карта DeepState - фото 2




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