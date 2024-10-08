Войска РФ продвинулись сразу в трех областях Украины: карты ISW

Наступление РФ продолжается и имеет хоть и небольшой, но успех. Подтверждением этого есть то, что российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские захватчики недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах центральной части Волчанска, хотя это "по всей вероятности, в течение последней недели".

Аналитики отмечают, что непростая ситуация также в Донецкой области. Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись по улицам Рудничной и Торговой в центре Торецка, и приближаются к шахте "Центральная" в центре Торецка, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Сообщается, что русские захватчики оккупировали Цукурино (юго-восточнее Покровска).

Украинские военные наблюдатели заявили 6 октября, что войска РФ оттеснили ВСУ от птицефабрики в восточной части н.п. Цукурино и захватили остальную часть села.

В Минобороны РФ рассказали о захвате Гродовки (восточнее Покровска), однако в ISW не наблюдали подтверждения того, что россияне действуют в северном или восточном районах этого населенного пункта.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ захватили Желанное Второе, и продвинулись в районе Новогродовки, Лисовки и в районе Сельдево, Новоселидовки, Измайловки, Горняка и Невского. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ также продолжали наступательные действия в районах Новотроицкого, Луча, Новоторецкого, Мирнограда, Лисовки и Крутого Яра, в направлении Петровки, у Новогродовки, Николаевки, Сельдево, Новоселидовки, Горняка, Цукурино и Желанное Второе 6 и 7 октября.

Сообщается, что российские оккупанты продвинулись к западу от Донецка.

Российские источники ISW сообщали, что оперативный темп на южной линии фронта в районе Каменского Запорожской области усиливается после длительного оперативного затишья после контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Геолокационные кадры от 6 октября показывают, что войска РФ незначительно продвинулись вблизи Каменского и Плавного на восточном берегу Каховского водохранилища, как сообщается, между 6 и 7 октября.

Несколько российских блогеров заявили 6 октября, что путинские войска контратаковали после того, как ВСУ будто бы неудачно попытались прорваться вблизи Каменского.

Также российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ продвинулись к позициям севернее высохших участков Каховского водохранилища непосредственно к западу от Каменского, и вошли в район к западу от Каменского.

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