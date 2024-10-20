Враг значительно продвинулся на Донбассе: карта DeepState

Враг продвинулся в Кругляковке, Максимильяновке, возле Петропавловки, Часового Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго и Зоряного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков DeepState к обновленной карте боевых действий.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Российские войска также продолжали наступательные операции северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Старицы 18 и 19 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска во время усиленного механизированного наступления численностью в роту 19 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 19 октября, показывают, что враг недавно продвинулся вдоль улицы Луговой на юго-западе Кругляковки во время данного наступления.

Украинские подразделения, отразившие нападение, сообщили, что украинские войска уничтожили восемь российских бронемашин и три танка, а также повредили еще шесть бронемашин.

Украинские силы незначительно продвинулись к юго-востоку от Купянска на фоне продолжающихся российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 19 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, указывают на то, что украинские силы недавно отвоевали позиции вдоль улицы Осенняя в северной части Кругляковки. Главное управление военной разведки Украины (ГУР) заявило 18 октября, что украинские силы вытеснили российские силы из Кругляковки в период с 7 по 14 октября и уничтожили в населенном пункте российских военнослужащих численностью до взвода.

Пропагандисты утверждают, что оккупанты продвинулись в Колесниковке и в Торском, но ISW не обнаружила визуального подтверждения этих заявлений.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наступательных операциях на направлении Северска 19 октября. Российский источник заявил, что неблагоприятные погодные условия на направлении Северска не позволяют российским и украинским силам в полной мере использовать беспилотники.

Оккупанты продолжили наступательные операции в районе Часового Яра 19 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись в восточном Торецке. На дополнительных кадрах за 18 октября видно, как украинские войска наносят удар по российскому механизированному взводу, состоящему из четырех боевых машин пехоты, в южной части Щербиновки (к западу от Торецка), что указывает на то, что враг недавно продвинулся в этом районе и, вероятно, захватил Нелиповку.

Также оккупанты недавно продвинулись в направлении Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 19 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись на южную окраину Воздвиженки. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 октября, показывают, что украинские войска наносят удары по захватчикам в Зоряном, что указывает на то, что оккупанты недавно продвинулись в этом районе и, вероятно, захватили Желанное Второе.

Российское Минобороны заявило, что оккупанты захватили Зоряное, а вражеский военкор заявил, что оккупанты продвинулись на 0,5 километра в Лысовке, на 1,2 километра к западу от шахты Коротченко (на восточной окраине Селидово) и на один километр к западу от шахты Новогродовская № 2. Однако ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям.

Враг недавно продвинулся в западной части Максимильяновки на Донетчине. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 октября, показывают, что украинские войска отражают усиленную механизированную атаку российского взвода, состоящую из трех бронемашин и двух танков, к югу от Максимильяновки, что указывает на то, что российские войска недавно продвинулись в этом районе. Украинские войска также недавно отразили механизированную атаку российского батальона вблизи Максимильяновки, и ISW продолжает оценивать, что наступление или надвигающееся наступление грязевых условий из-за сезонной дождливой погоды, вероятно, побудит российское военное командование активизировать механизированные атаки в западной части Донецкой области.

Также оккупанты недавно продвинулись к юго-западу от Донецка в районе Угледара на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 19 октября. На геолокационных кадрах видно, что российские войска недавно незначительно продвинулись в западной части Золотой Нивы (северо-восточнее Угледара).

Российский военкор заявил, что оккупанты занимают половину Катериновки, а другой блогер заявил, что сообщения о том, что оккупанты захватили населенный пункт, неточны. ISW не обнаружила визуального подтверждения того, что российские войска занимают половину Катериновки.