Переданные западными партнерами ВСУ танки Leopard 2A4 взорвались при атаке на российскую технику с близкой дистанции. Лишь некоторые из них уцелели и смогли пройти. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что российское командование бросило батальоны в бой против украинской обороны в Донецкой области, продвинувшись на четверть мили через руины города Максимиляновка. Это стало частью их постепенного наступления на Курахово.

Прорыв на этом участке обошелся России в сотни потерь. Украинский Генштаб сообщил о более чем 1700 погибших, раненых и пленных россиянах всего за один день.

Журналисты отмечают, что бои на Донбассе являются отражением общей картины войны: несмотря на безумные потери российские оккупационные войска продвигаются.

Аналитики обращают внимание на столкновения у Курахово. Российские мотострелковые подразделения перебросили на южный фланг 19 БМП и 4 танка, атаковавших украинскую 79-ю десантно-штурмовую бригаду. Однако опытные украинские военные уничтожили несколько единиц техники и отразили атаку. По данным бригады, уцелевшие российские машины скрылись под огнем украинских противотанковых ракет и беспилотников.

Севернее этого сектора успех россиян был более ощутим. 33-я механизированная бригада Украины, вооруженная танками Leopard 2A4, успешно поразила несколько российских машин. Однако российские войска смогли закрепиться на западе Максимиляновки.

По мнению некоторых аналитиков, такие успехи России могут свидетельствовать о том, что Украина проигрывает войну на истощение, не успевая пополнять личный состав и технику. Ежемесячно Киев пытается привлекать до 20 000 новых военных, но потери столь же велики. В то время как Россия также теряет до 30 000 военных в месяц, она привлекает аналогичное количество новых солдат, в том числе благодаря соглашениям с Северной Кореей.

Читайте на портале "Комментарии" — президент ОАЭ встретился с Путиным: что заявил о войне в Украине.



