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"Теперь обстрелов будет меньше": бойцы ВСУ уничтожили российские "Ураганы" (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 11:02
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают наносить удары по позициям противника. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Теперь обстрелов будет меньше": бойцы ВСУ уничтожили российские "Ураганы" (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили вражескую реактивную артиллерию. 

"Пара "Ураганов" врага минус. Именно такими реактивными системами залпового огня "Ураган" обстреливают Николаев и область. Теперь обстрелов будет меньше", — отметили военные. 

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлен момент уничтожение вражеской техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Кремля проблема – российские офицеры массово отказываются ехать в Украину. Причина — значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что ВСУ разбили пункты управления и посадочную площадку оккупантов (ВИДЕО). Противник продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже, скованный ВСУ в попытках продвижения, активизирует воздушную разведку и применяет авиационные удары. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Херсонский предатель Сальдо попал в больницу: что известно о его состоянии здоровья. Главный гауляйтер Херсона Владимир Сальдо попал в больницу. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" информировал о том, что в Стамбуле завершились переговоры по "зерновому коридору": известны первые результаты. Стороны договорились создать координационный центр по возобновлению экспорта зерна из Украины. 



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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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