"Теперь обстрелов будет меньше": бойцы ВСУ уничтожили российские "Ураганы" (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают наносить удары по позициям противника. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили вражескую реактивную артиллерию.

"Пара "Ураганов" врага минус. Именно такими реактивными системами залпового огня "Ураган" обстреливают Николаев и область. Теперь обстрелов будет меньше", — отметили военные.

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлен момент уничтожение вражеской техники.

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