У Кремля проблема – российские офицеры массово отказываются ехать в Украину

Уровень укомплектования командирами взводов у оккупантов остается крайне низким. Основная причина, почему российские офицеры массово отказываются ехать на войну в Украину – значительные потери в российской армии, как среди солдат, так и офицеров. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, на протяжении довольно длительного времени российское военное руководство не может решить проблему с крайне низким уровнем укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. С одной стороны, сказываются большие потери в живой силе. С другой стороны – многие командиры просто отказываются от участия в боевых действиях на территории Украины.

Также уже не в первый раз фиксируются случаи плохого продовольственного обеспечения российских захватчиков на территории Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ разбили пункты управления и посадочную площадку оккупантов. Противник попробовал дать "ответ" в Херсонской области, но безрезультатно.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Николаеве мощные взрывы – Россия ударила по гражданским объектам. Всю ночь в городе не стихал сигнал о воздушной тревоге. Мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал позже сообщить все подробности, а пока рассказал, что спасатели уже разбирают завалы.

Ранее "Комментарии" писали – генерал-майор Марченко дал ответ про удар по Крымскому мосту, объяснив, как ВСУ будут освобождать юг.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!